Рекомендации по уходу за сухими волосами

Характерной особенностью сухих волос является то, что им не хватает эластичности и блеска, они плохо расчесываются, легко спутываются и выглядят безжизненными. Основная причина этого явления заключается в нарушении функции сальных желез кожи головы, в результате чего возникает недостаток жировой смазки. Помимо этого, причиной чрезмерной сухости волос может быть химическое воздействие (например, окраска, химическая завивка), а также частое применение электрощипцов.

Чтобы привести волосы в порядок, их нужно «подкормить» питательными веществами, правильно ухаживая за волосами.

Для мытья сухих волос лучше всего подходят шампуни с экстрактами тысячелистника, шалфея и ромашки. Вернуть волосам жизненную силу и облегчить расчесывание поможет шампунь для сухих волос с коллагеном. Питательный шампунь на основе масла макадамии возвращает пересушенным волосам мягкость и блеск, поскольку создает защитную пленку, которая предохраняет их от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Специалисты рекомендуют обратить внимание на шампуни, основанные на использовании натуральных полисахаридов из морепродуктов и глюкозидов. Лечебный ополаскиватель, который содержит биологически активные добавки и экстракт ростков пшеницы, увлажняет сухие волосы, придает им блеск, пластичность и мягкость. Бальзам с пантенолом, микроэлементами и витаминами А, С, Р, К оказывает антистатическое действие на сухие волосы и облегчает их легкое расчесывание.

Отметим, что уход за сухими волосами имеет свои особенности. При наличии перхоти и сухости часто предпринимаются попытки ликвидировать эти явления более частым мытьем головы. Если волосы моют горячей водой с мылом, то это дает лишь противоположный эффект, поскольку причиной перхоти является сухость волос.

Нужно иметь в виду, что все средства, которые обезжиривают волосы и кожу – жесткая вода, мыло, химическая завивка, спиртовые растворы, частое обесцвечивание или окраска - приносят вред сухим волосам. Поэтому нужно стараться поменьше оказывать разрушающее воздействие на волосы.

happywoman.com.ua