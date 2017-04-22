Причины появления акне

От акне или угрей в той или иной степени страдает достаточно много людей. Степень поражения может быть различной: небольшое количество на лице или даже широкое распространение по всему телу (например, на спине, груди и т.п.). На сегодняшний день окончательно невыяснено, что же все-таки является причиной возникновения акне, иногда оно даже проявляется у новорожденных деток, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Большинство врачей основными факторами, способствующими появлению акне, считают:

1. Повышенную активность сальных желез.

2. Нарушение гормонального фона или гормональные всплески (например, в период менструации).

3. Бактерии.

5. Стресс, увеличивающий выработку надпочечниками гормонов.

6. Понижение способности кожи к регенерации клеток.

7. Прием лекарств, содержащих барбитурат, галоген, литий и андрогены.

8. Наследственную склонность.

Больше всего влияют на появление акне гормоны, заставляющие сальные железы интенсивнее работать, в результате чего кожа не справляется с нагрузкой. Поэтому происходит закупорка пор, и начинаются воспалительные процессы.

В вопросе лечения акне возможны различные варианты. Однако все способы объединяет то, что они направлены на уничтожение бактерий, которые вызывают акне; уменьшение выработки кожного сала; раскрытие пор; уменьшение воспаления.

Что же можно сделать в домашних условиях для уменьшения проявления угревой сыпи?

Очистка кожи.

Основное правило – всегда очищать кожу. Как бы вы ни устали в конце дня, обязательно делайте очистку. В противном случае утром проявление анне будет усиливаться, и вы сами будете себя ругать за вчерашнюю лень. При этом не рекомендуется применять слишком агрессивные гели, лосьоны и т.п. Вместо уничтожения бактерий, они будут сушить кожу, в результате чего может появиться раздражение. Использование таких косметических средств может привести к рецидиву. Поэтому лучше применять те, которые имеют мягкую формулу, и в своем составе не содержат спирта.

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