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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ишемическая оптикопатия: первое проявление гиперхолестеринемии у молодых пациентов
    Опубликовано: 2017-04-22 15:24:25

    Как правило, у молодых пациентов идиопатическая (не связанная с артериитом) оптикопатия развивается при гиперхолестеринемии. Идиопатическая оптикопатия может быть первым проявлением нарушения липидного обмена.

     При исследовании 37 пациентов с идиопатической оптикопатией и 74 человека в качестве контрольной группы было установлено, что уровень общего холестерина был достоверно повышен у пациентов с оптикопатией по сравнению с контролем (соответственно 235.4 и 204.0 mg/dl, P < 0.001). У пациентов чаще, чем у здоровых лиц в контрольной группе имело место заболевание сахарным диабетом.

    По данным магниторезонансной томографии признаков оптического неврита и демиелинизирующих процессов ЦНС не было выявлено ни в одном случае. У пациентов в относительно молодом возрасте развивается острая фокальная микроваскулярная ишемия центральной нервной системы. Рекомендовано интенсивное лечение нарушений липидного обмена.

    medicus.ru

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