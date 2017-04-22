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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Женьшень опасен для беременных
    Опубликовано: 2017-04-22 11:44:55

    Китайские ученые из Университета Гонконга в ходе исследования выяснили, что один из главных активных компонентов женьшеня может вызывать отклонения в эмбрионах крысы, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Исследователи предупреждают женщин, быть осторожными с использованием женьшеня в течение первых трех месяцев беременности. Поэтому, женщины должны быть осторожны в использовании женьшеня в первые три месяца беременности, к таким выводам пришел руководитель данной научной работы доктор Louis Chan .

    «Хотя есть многочисленные сообщения в литературе относительно положительных свойствах женьшеня, намного меньше известно о его потенциальной токсичности и нет никаких данных о его влиянии на развивающийся зародыш человека» — так считают китайские ученые.

    medicus.ru

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