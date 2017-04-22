Женьшень опасен для беременных

Китайские ученые из Университета Гонконга в ходе исследования выяснили, что один из главных активных компонентов женьшеня может вызывать отклонения в эмбрионах крысы, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Исследователи предупреждают женщин, быть осторожными с использованием женьшеня в течение первых трех месяцев беременности. Поэтому, женщины должны быть осторожны в использовании женьшеня в первые три месяца беременности, к таким выводам пришел руководитель данной научной работы доктор Louis Chan .

«Хотя есть многочисленные сообщения в литературе относительно положительных свойствах женьшеня, намного меньше известно о его потенциальной токсичности и нет никаких данных о его влиянии на развивающийся зародыш человека» — так считают китайские ученые.

medicus.ru