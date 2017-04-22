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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Употребление продуктов с высоким содержанием сахара повышает риск болезней сердца
    Опубликовано: 2017-04-22 16:44:37

    Высокое содержание сахара в продуктах питания не только прибавляет лишние килограммы, но и повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, утверждают американские исследователи, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Ученые опросили около 6000 взрослых людей. Затем разбили данные на группы по уровню потребления продуктов с содержанием сахара. Оказалось, что у любителей сладкого приблизительно 16% калорий ежедневно поступают благодаря употреблению сахара.

    Эксперты установили, что высокое потребление сахара повышает риск заболеваний сердца, так как повышает уровень триглицеридов и понижает защитный эффект липопротеинов. Пища с высоким содержанием жиров и сахара воздействует на одни и те же липиды, оказывая схожий негативный эффект на организм.

    По мнению ученых, это еще раз подтверждает необходимость сокращения содержания сахара в составе продуктов питания производителями, сообщает Reuters.

    medicinform.net

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