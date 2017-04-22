Кофе и чай защищают артерии курильщиков

Курильщикам, страдающим заболеваниями кровеносных сосудов, желательно регулярно употреблять кофе или чай, считают шведские исследователи из Каролинского университета.

Ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что если курильщикам ежедневно употреблять кофе или чай, это поможет укрепить их артерии. Эти виды напитков великолепно защищают от кровоизлияния в мозг.

Было установлено, что ежедневное употребление двух чашек чая или кофе на 25% сокращает риск возникновения инфаркта мозга (ишемического инсульта) и сердечной дисфункции.

По мнению специалистов, курильщиков в мире остается по прежнему очень много, поэтому информация является очень важной, чтобы максимально обезопасить их здоровье при наличии вредной привычки. Хотя наиболее эффективный способ защитить свое здоровье — это отказаться от курения, напомнили еще раз ученые.

medicinform.net