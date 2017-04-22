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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Кофе и чай защищают артерии курильщиков
    Опубликовано: 2017-04-22 16:24:27

    Курильщикам, страдающим заболеваниями кровеносных сосудов, желательно регулярно употреблять кофе или чай, считают шведские исследователи из Каролинского университета.

    Ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что если курильщикам ежедневно употреблять кофе или чай, это поможет укрепить их артерии. Эти виды напитков великолепно защищают от кровоизлияния в мозг.

    Было установлено, что ежедневное употребление двух чашек чая или кофе на 25% сокращает риск возникновения инфаркта мозга (ишемического инсульта) и сердечной дисфункции.

    По мнению специалистов, курильщиков в мире остается по прежнему очень много, поэтому информация является очень важной, чтобы максимально обезопасить их здоровье при наличии вредной привычки. Хотя наиболее эффективный способ защитить свое здоровье — это отказаться от курения, напомнили еще раз ученые.

    medicinform.net

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