По анализу мочи можно будет определить рак почек на ранней стадии

Американские ученые обнаружили несколько белков в моче, которые появляются на ранней стадии рака почек. Данный анализ укажет со 90% точностью на присутствие опухоли в организме, утверждают исследователи.

В настоящее время невозможно выявить рак почек на ранней стадии, потому большинство опухолей обнаруживаются случайно во время МРТ или УЗИ брюшной полости. Рак почек считается тихим и смертельным, поскольку 80% пациентов умирают за два года после установления диагноза, а более 95% - за последующие пять лет.

Ученые провели исследование, в котором изучили образцы 42 пациентов с раком почек и 15 человек без онкологического заболевания, но перенесших операции. Также специалисты изучили анализы 19 человек из контрольной группы. Оказалось, что уровень двух белков (аквапорин-1 (AQP1) и адипофилин (ADFP)) в моче больных раком людей был заметно повышен. В моче здоровых людей, а также пациентов, перенесших операции на почках, белки были в норме. Их количество уравнивалось после удаления опухоли почек.

Специалисты считают, что ранняя диагностика рака позволит спасти жизни и рабочие почки пациентам. Однако необходимо проведение масштабных исследований, чтобы узнать, на какой стадии белки позволяют поставить диагноз. Также исследователи собираются найти соответствие между концентрацией белков и размером опухоли.

medicinform.net