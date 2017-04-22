  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • По анализу мочи можно будет определить рак почек на ранней стадии
    Опубликовано: 2017-04-22 12:24:44

    Американские ученые обнаружили несколько белков в моче, которые появляются на ранней стадии рака почек. Данный анализ укажет со 90% точностью на присутствие опухоли в организме, утверждают исследователи.

    В настоящее время невозможно выявить рак почек на ранней стадии, потому большинство опухолей обнаруживаются случайно во время МРТ или УЗИ брюшной полости. Рак почек считается тихим и смертельным, поскольку 80% пациентов умирают за два года после установления диагноза, а более 95% - за последующие пять лет.

    Ученые провели исследование, в котором изучили образцы 42 пациентов с раком почек и 15 человек без онкологического заболевания, но перенесших операции. Также специалисты изучили анализы 19 человек из контрольной группы. Оказалось, что уровень двух белков (аквапорин-1 (AQP1) и адипофилин (ADFP)) в моче больных раком людей был заметно повышен. В моче здоровых людей, а также пациентов, перенесших операции на почках, белки были в норме. Их количество уравнивалось после удаления опухоли почек.

    Специалисты считают, что ранняя диагностика рака позволит спасти жизни и рабочие почки пациентам. Однако необходимо проведение масштабных исследований, чтобы узнать, на какой стадии белки позволяют поставить диагноз. Также исследователи собираются найти соответствие между концентрацией белков и размером опухоли.

    medicinform.net

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.