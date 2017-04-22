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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Короткий сон после изучения новой информации способствует лучшему ее запоминанию и усвоению
    Опубликовано: 2017-04-22 10:44:22

    Дремота после изучения нового материала может помочь его лучше усвоить за период сна, утверждают исследователи, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Ученые провели эксперимент, в котором добровольцам нужно было изучить расположение трехмерного компьютерного лабиринта, чтобы найти выход из него спустя несколько часов. Одной группе участников было предложено поспать после изучения материала, остальные продолжали бодрствовать. Оказалось, что спустя несколько часов с заданием справились лучше и быстрее те, кто подремал после изучения лабиринта.

    По мнению исследователей, возможно, во время сна активно работает отдел мозга, отвечающий за познавательный процесс. Таким образом, сон дает возможность одну и ту же задачу обработать на нескольких уровнях, подключая подсознание. Во время сна могут формироваться ассоциации, которые позволяют лучше усваивать и запоминать новую информацию, полагают специалисты.

    medicinform.net

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