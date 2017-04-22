  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Зеленый чай способствует предотвращению возникновения глаукомы
    Опубликовано: 2017-04-22 10:24:50

    Китайские ученые смогли доказать, что полезные вещества из зеленого чая, известные своими мощными антиоксидантными свойствами, проникают в ткани глаза и могут бороться против глазных болезней.

    Ученые провели эксперимент на лабораторных крысах, которым давали пить зеленый чай. Затем провели анализ глаз животных, который показал, что глазные структуры поглощают значительное количество отдельных катехинов. Сетчатка, например, поглотила высокие концентрации галлокатехина, а внутриглазная жидкость, как правило, поглощала эпигаллокатехин.

    Положительные эффекты катехинов зеленого чая в процессе понижения вредного окислительного стресса в глазах длились до 20 часов. Окулисты сделали вывод, что потребление зеленого чая предотвращает окислительный стресс в глазах и потенциально предотвращает развитие глаукомы. Ученым впервые удалось доказать, что глазная ткань способна поглощать катехины из зеленого чая.

    medicinform.net

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.