Зеленый чай способствует предотвращению возникновения глаукомы

Китайские ученые смогли доказать, что полезные вещества из зеленого чая, известные своими мощными антиоксидантными свойствами, проникают в ткани глаза и могут бороться против глазных болезней.

Ученые провели эксперимент на лабораторных крысах, которым давали пить зеленый чай. Затем провели анализ глаз животных, который показал, что глазные структуры поглощают значительное количество отдельных катехинов. Сетчатка, например, поглотила высокие концентрации галлокатехина, а внутриглазная жидкость, как правило, поглощала эпигаллокатехин.

Положительные эффекты катехинов зеленого чая в процессе понижения вредного окислительного стресса в глазах длились до 20 часов. Окулисты сделали вывод, что потребление зеленого чая предотвращает окислительный стресс в глазах и потенциально предотвращает развитие глаукомы. Ученым впервые удалось доказать, что глазная ткань способна поглощать катехины из зеленого чая.

medicinform.net