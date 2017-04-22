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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Красное вино защищает клетки мозга
    Опубликовано: 2017-04-22 09:04:56

    Употребление красного вина способствует возникновению защитного эффекта для клеток мозга от повреждений после инсульта, считают американские исследовали из университета Джона Хопкинса.

    Специалисты провели эксперимент на мышах, в результате которого установили, что ресвератрол — вещество, обнаруженное в кожице и семенах красного винограда, защищает клетки мозга. Оказалось, что грызуны, которые получили единственную дозу ресвератрола, перенесли значительно меньшие повреждения мозга после инсульта, чем остальные мыши.

    Ученые предполагают, что ресвератрол повышает уровень содержания уже имеющегося фермента heme oxygenase, который защищает нейроны от повреждения. В результате, когда случается инсульт, мозг в состоянии противостоять угрозе.

    Специалисты полагают, что умеренное потребление красного вина защищает клетки мозга от повреждений, но не стоит забывать, что злоупотребление алкоголем имеет тяжелые последствия для здоровья. Исследование было опубликовано в Experimental Neurology.

    medicinform.net

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