Народные средства для блеска волос

Уход за темными, светлыми и рыжими волосами в домашних условиях

Для ухода за светлыми волосами и их блеска в домашних условиях пользуются следующим рецептом: на чистые волосы нанести 200 мл (один стакан) крепкого охлажденного ромашкового отвара и оставить на 30 минут, закрыв голову целофаном и утеплив ее платком. Затем голову вымыть шампунем и ополоснуть слегка подкисленной водой.

Для блеска темных волос используют следующее средство: на влажные чистые волосы нанести натуральный теплый несладкий кофе (2 ст.л. натурального кофе на стакан кипятка, процедить) на полчаса, для тепла применяйте шапочку. После вымыть голову мягким шампунем.

Не такой концентрированный кофе (3 ч.л. натурального кофе на пол-литра кипятка) можно применять как ополаскиватель для темных волос.

Чтобы в домашних условиях придать красивый блеск рыжим волосам делают так: смешивают морковный и свекольный сок в равных количествах, 200 мл этой смеси наносят на волосы. Затем нужно надеть шапочку для душа и прогреть голову феном несколько минут, после чего еще 15 минут держать средство на волосах и смыть теплой водой.

Народные средства для ополаскивания волос, придающие им блеск

Одним стаканом кипятка залить две столовых ложки мелко нарезанных листьев березы, настоять 15-20 минут и процедить. После мытья головы ополаскивать волосы настоем. Курс на протяжении месяца 2-3 раза в неделю. Ополаскивание не только придает блеск волосам, но и укрепляет их.

Одним литром воды залить кожуру от 3-4 яблок и довести до кипения, после остудить, процедить и им ополаскивать волосы. Это придаст волосам мягкость, блеск и объем.

Также для придания блеска волосам после мытья головы нужно подержать волосы под струей холодной воды. После такого ополаскивания волосяной стержень как бы «закрывается», поэтому выглядит более блестящим и гладким.

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