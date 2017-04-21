Мифы о здоровье волос

В данной статье будут развенчаны ложные представления об уходе за волосами. До недавнего времени неоднократно говорилось о том, что ежедневное мытье волос может вызвать их ломкость и сухость. Косметологи рекомендовали мыть голову два-три раза в неделю. Однако всем ли многолетним советам можно доверять? На сегодняшний день наука и косметология развивается быстрыми темпами и появляется много новых рекомендаций.

Миф № 1:

Нужно постоянно менять шампунь и кондиционер для того, чтобы получить лучший результат.

Если кондиционер и шампунь, выбранные вами, проверены временем, но снизили свой первоначальный эффект, не спешите менять их на косметику других фирм. Вопреки распространенному мнению, у волос «привыкания» к длительно применяемому шампуню нет, и это не вызывает потускнение волос.

Специалисты говорят, что некоторые кондиционеры и шампуни могут накапливаться на волосах, при длительном использовании это ухудшает внешний эффект. Поэтому нужно дополнительно (с кратностью раз в две недели) применять шампунь, очищающий волосы от накопившихся излишков. После этого вы вновь сможете увидеть великолепные результаты своих любимых косметических средств.

Миф № 2:

Волосы растут быстрее от частой стрижки.

Регулярное подравнивание кончиков волос является отличным способом сохранить волосы здоровыми, однако это не превратит нас в Златовласку. Каждый месяц волосы в среднем вырастают на 0,5-1,0 см, и это никак не связано с тем, стрижетесь вы или нет. Срезание концов волос способствует их оздоровлению и предотвращает сечение, однако рост волос от корней никоим образом не ускоряется. При этом происходит стимуляция появления новых волос за счет освобождения от поврежденных и сухих. Поэтому посещение парикмахерского салона каждые 8-12 недель по-прежнему остается одним из методов сохранения длинных и здоровых локонов.

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