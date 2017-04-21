Можно ли увеличить грудь без операции

Собственная внешность полностью устраивает далеко не каждую женщину. Если у женщины маленькая грудь, то это очень часто, к сожалению, становится основой для появления различных комплексов. На этом прекрасно греют руки некоторые очень предприимчивые производители, рекламируя очередной чудодейственный препарат для увеличения груди. Так можно ли увеличить размер груди, при этом не прибегая к пластической операции?

Особенности строения молочной железы.

Молочная железа состоит из соединительной и жировой ткани, которые придают ей необходимую форму. Молоко вырабатывается в железистой ткани. Молочные железы прикрепляются к стенке грудной клетки при помощи связок Купера. Отметим, что в молочной железе мышечной ткани вообще нет.

Каким же образом можно увеличить молочную железу, не прибегая при этом к операции?

Увеличить саму грудную железу невозможно, однако при общем увеличении веса она может увеличиться в размере за счет жировой ткани. Помимо этого, зрительно можно увеличить молочную железу, улучшив осанку и укрепив мышцы грудной клетки, а также улучшить тонус кожи груди. Вот, пожалуй, и все, что с молочной железой можно сделать без пластической операции.

Техника самовнушения.

Наш мозг является своеобразным компьютером. Поэтому, задав ему нужную программу, можно получить необходимый результат. Вполне возможно и увеличение определенной ткани, например, ткани молочной железы. Для этого утром непосредственно после сна и перед сном вечером вы должны расслабляться и мысленно представлять, как тепло наполняет сначала ваши ноги и руки, а затем устремляется к грудным железам. Вы чувствуете, как грудная железа наполняется теплой кровью, несущей с собой кислород и питание, и за счет роста новых клеток грудь увеличивается в размере. Данный тренинг на протяжении нескольких месяцев способен увеличить размер груди.

На грудь также действуют женские половые гормоны, от них грудь может расти. Однако гормоны стимулируют рост любых клеток, в том числе и опухолей, как доброкачественных, так и злокачественных. Поэтому гормональные препараты всегда принимаются под наблюдением врача.

Что касается косметических процедур, которые предлагаются в салонах, то все они увеличивают тонус кожи молочной железы, придают ей более красивую форму. В этом же направлении действуют и физиопроцедуры.

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