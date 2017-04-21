СПА против целлюлита

Стрессы, беременность, диеты, менопауза и другие этапы в жизни оставляют след не только в памяти женщины, но и на внешности. Особенно актуальна проблема целлюлита. Целлюлит характеризуется локальным нарушением метаболизма жировой ткани. В основе такого патологического изменения лежат сосудистый и гормональный факторы, а также гиподинамия, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

В салонах красоты, СПА-салонах и косметологических центрах предлагаются самые разные процедуры для борьбы с апельсиновой коркой. Самая распространенная процедура – это антицеллюлитный массаж. Традиционный массаж руками очень полезен. Для его проведения применяют эмульсию, крем или масло. Массажные средства имеют высокую биологическую активность, не закупоривают поры и не вызывают фолликулита.

Второй этап в борьбе с целлюлитом – это обертывание водорослями или талассотерапия. Это одна из наиболее эффективных и популярных процедур.

Для осуществления обертывания теплой водой разводят сухие водоросли до состояния пасты, а затем толстым слоем покрывается все тело клиента. Затем клиента заворачивают в специальную пленку и сверху укутывают теплым покрывалом. Тепло способствует раскрытию пор и лучшему проникновению в кожу полезных веществ из водорослей. Существуют специальные масла и крема, которые могут усиливать эффект обертывания, укреплять особенно дряблые участки кожи.

Такие вспомогательные средства наносятся на кожу перед обертыванием. Водоросли стимулируют выведение токсических веществ из организма. Для достижения максимального эффекта следует пройти курс, включающий, по меньшей мере, шесть таких процедур. Длительность процедуры не должна быть более 40 минут, иначе возможно возникновение проблем с артериальным давлением.

После горячего можно применять холодное обертывание. Гель, который содержит экстракты водорослей, камфару, ментол и производные кофеина, обладает укрепляющим очищающим, дренажным, сосудосуживающим действием и повышает тонус.

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