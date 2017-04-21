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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Восточные советы защиты от солнца
    Опубликовано: 2017-04-21 18:24:39

    Знания и богатый опыт восточной народной медицины и косметики накапливались веками. До сих пор восточные красавицы отдают предпочтение натуральной косметике для ухода за телом, волосами и лицом. Ниже приведены несколько простых, однако эффективных и проверенных временем восточных рецептов красоты.

    Активное солнце является главным врагом восточных женщин. Издавна белокожесть считалась основным критерием красоты и признаком аристократии. Пребывание на солнце несет в себе определенные опасности: прежде всего, это морщины, раннее старение, различные заболевания кожи и нарушения пигментации. Воздействие прямых солнечных лучей на кожу старит ее не меньше, чем возраст. Однако за многие столетия жизни в южном климате восточные женщины научились защищаться от губительного влияния солнца.

    Например, индийские женщины, с древних времен используют для защиты лица от солнца пасту из куркумы. Это одна из базовых индийских специй ярко-желтого цвета. В ведической культуре применение куркумы в Индии датируется 4 тысячами лет назад, когда эта пряность играла важную роль в религиозных ритуалах. Активные компоненты куркумы защищают от воздействия солнца и оказывают противовоспалительное и противораковое действие. В Индии на основе куркумы разработан крем, защищающий от ультрафиолета и солнечных лучей. Однако светлолицым женщинам пользоваться куркумой как солнцезащитным средством не желательно из эстетических соображений, так как куркума придает лицу желтоватый оттенок.

    Как и куркума, хорошие солнцезащитные свойствами имеет сок алоэ. На кожу лица его можно наносить прямо из оторванного листка. Алоэ помогает также тогда, когда лицо покраснело и обгорело. Живительный сок растения хорошо заживляет ожоги и оказывает успокоительное, смягчающее действие на кожу.

    Можно сделать лосьон, который будет защищать от вредного воздействия солнца:

    Вам понадобятся:

    - полстакана уксуса;

    - 1 стакан кунжутного или оливкового масла;

    - ¼ стакана очень крепкой чайной заварки или 1 чайная ложка йода;

    - несколько капель ароматического масла.

    Нужно смешать все компоненты и хорошо взболтать смесь. Данный лосьон можно применять на протяжении нескольких дней, нанося его на открытые участки тела и лицо. Растительные масла, входящие в лосьон, а также йод, или танин в чае, хорошо абсорбируют на себя ультрафиолетовые лучи.

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