Восточные советы защиты от солнца

Знания и богатый опыт восточной народной медицины и косметики накапливались веками. До сих пор восточные красавицы отдают предпочтение натуральной косметике для ухода за телом, волосами и лицом. Ниже приведены несколько простых, однако эффективных и проверенных временем восточных рецептов красоты.

Активное солнце является главным врагом восточных женщин. Издавна белокожесть считалась основным критерием красоты и признаком аристократии. Пребывание на солнце несет в себе определенные опасности: прежде всего, это морщины, раннее старение, различные заболевания кожи и нарушения пигментации. Воздействие прямых солнечных лучей на кожу старит ее не меньше, чем возраст. Однако за многие столетия жизни в южном климате восточные женщины научились защищаться от губительного влияния солнца.

Например, индийские женщины, с древних времен используют для защиты лица от солнца пасту из куркумы. Это одна из базовых индийских специй ярко-желтого цвета. В ведической культуре применение куркумы в Индии датируется 4 тысячами лет назад, когда эта пряность играла важную роль в религиозных ритуалах. Активные компоненты куркумы защищают от воздействия солнца и оказывают противовоспалительное и противораковое действие. В Индии на основе куркумы разработан крем, защищающий от ультрафиолета и солнечных лучей. Однако светлолицым женщинам пользоваться куркумой как солнцезащитным средством не желательно из эстетических соображений, так как куркума придает лицу желтоватый оттенок.

Как и куркума, хорошие солнцезащитные свойствами имеет сок алоэ. На кожу лица его можно наносить прямо из оторванного листка. Алоэ помогает также тогда, когда лицо покраснело и обгорело. Живительный сок растения хорошо заживляет ожоги и оказывает успокоительное, смягчающее действие на кожу.

Можно сделать лосьон, который будет защищать от вредного воздействия солнца:

Вам понадобятся:

- полстакана уксуса;

- 1 стакан кунжутного или оливкового масла;

- ¼ стакана очень крепкой чайной заварки или 1 чайная ложка йода;

- несколько капель ароматического масла.

Нужно смешать все компоненты и хорошо взболтать смесь. Данный лосьон можно применять на протяжении нескольких дней, нанося его на открытые участки тела и лицо. Растительные масла, входящие в лосьон, а также йод, или танин в чае, хорошо абсорбируют на себя ультрафиолетовые лучи.

happywoman.com.ua