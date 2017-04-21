Укрпочта выплачивает международные пособия жителям Луганщины Опубликовано: В нынешней ситуации жители ряда населенных пунктов Донбасса, находящихся у линии разграничения, оказались вне зоны обслуживания финансовыми учреждениями. Однако подведомственная Министерству инфраструктуры Украины компания «Укрпочта», ставшая ныне публичным акционерным обществом, продолжает с высокой ответственностью обеспечивать здесь наряду с другими услугами и такой сервис. Даже в чрезвычайных условиях.

Это оценили в МОМ — межправительственной Международной организации по миграции (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION). Ее представительство в Украине стало сотрудничать с единственной компанией, способной оказывать услугу адресной доставки людям, у которых нет возможности ездить куда-то для получения пенсии, денежных переводов, других выплат. Ведь почтальон может принести деньги, в том числе пособие от международной организации, прямо домой.

Доверяя национальному почтовому оператору, МОМ, действующая в содружестве с другими авторитетными международными организациями, поручила своему партнеру выплачивать выделяемую ими материальную помощь пострадавшим от вооруженного конфликта на востоке Украины. С организацией такой работы непосредственно на месте в эти дни познакомился глава представительства Международной организации по миграции Манфред Профази. Этот немецкий юрист как раз отмечает двадцатилетие своей работы в МОМ, и известно, что он привык педантично вникать во все детали.

Так было и при рабочей поездке М.Профази на Луганщину, в поселок Новотошковское, который ныне входит в Попаснянский район. Глава представительства МОМ посетил местное почтовое отделение и удостоверился: международная материальная помощь выплачивается так, как положено, точно в обусловленные сроки.

Таким образом, Укрпочта участвует в реализации гуманитарного проекта МОМ по выплате пособий пяти тысячам внутренне перемещенных лиц, другим пострадавшим от конфликта людям, проживающим в 20-километровой зоне у линии разграничения. Все обусловленные выплаты будут произведены до окончания первого полугодия нынешнего года.

«Отделения Укрпочты в населенных пунктах, приближенных к линии разграничения, иногда остаются единственными представителями государства, дающими возможность получить пенсию или перевод, осуществить необходимые платежи и так далее. Гордимся нашими почтальонами, которые продолжают работать даже в сложных условиях близости к вооруженному конфликту, благодарны им, — отметил первый заместитель генерального директор ПАО «Укрпочта» Александр Перцовский, который вместе с другими руководителями компании недавно побывал в Донецкой и Луганской областях. — К сожалению, на сегодняшний день Укрпочта, согласно Постановлению Кабинета Министров Украины, исключена из процесса предоставления государственных социальных выплат внутренне перемещенным лицам. Хотя она является единственной службой, которая, в отличие от банков, может осуществлять доставку тех же пенсий в любой населенный пункт лично в руки получателю».

В то же время Укрпочта, в том числе ее Луганская областная дирекция, получившая сейчас кадровое усиление, с учетом общих интересов продолжает развивать финансовые услуги. На днях она ввела новые сервисы по переводу средств между банковскими карточками MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron любых банков страны и оплату услуг онлайн через свой сайт. Такие переводы осуществляются только в национальной валюте.

По-прежнему, в обычном режиме, просто и доступно выполняются международные переводы в разных валютах. Они идут в любой уголок Украины через международную систему Всемирного почтового союза. Кстати, в начале апреля тот отметил Укрпочту своим Сертификатом признания качества.

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