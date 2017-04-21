Минагропрод: Сильное похолодание не повлияет на урожай озимых и яровых

Значительное похолодание в Украине существенно не повлияет на урожай озимых и яровых культур. Об этом сообщил директор Департамента земледелия и технической политики Министерства аграрной политики и продовольствия Владимир Топчий, сообщает пресс-служба Минагрополитики.

«Негативные действия погодных условий, которые могли бы существенно повлиять на потенциал урожая сельхозкультур, еще не фиксированы. Значительное снижение температуры на территории Украины несет угрозы для плодовых деревьев с цветущими соцветиями и теми, которые находятся на начальных фазах формирования плодов», - рассказал Топчий.

По словам руководителя департамента, после стабилизации погодной ситуации необходимо провести тщательный осмотр посевов культур и многолетних насаждений, на основе которого определить объемы возможных потерь.

Также Топчий отметил, что на большинстве территорий Украины прошли сильные дожди, а в отдельных регионах выпало до 50 мм осадков.

«Следует отметить, что для отдельных регионов, таких как южные и восточные, осадки положительно влияют на состояние культур, ведь произошло значительное увеличение влаги в почве», - подчеркнул он.

Напомним, Укргидрометцентр прогнозирует возможную потерю 30% урожая плодовых из-за резкого снижения температуры на юго-востоке Украины.

Инф. for-ua.com