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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В США снова оштрафовали Deutsche Bank
    Опубликовано: 2017-04-21 16:30:15

    Федрезерв США оштрафовал крупнейший немецкий банк на 156 миллионов долларов.
    Федеральная резервная система США (ФРС) оштрафовала Deutsche Bank на 156,6 миллиона долларов, говорится в сообщении американского регулятора. В частности, крупнейший немецкий банк оштрафован за "небезопасные практики на внешних валютных рынках".
    Это далеко не первый штраф, который Deutsche Bank получает в США. В конце марта 2017 года суд штата Коннектикут постановил, что компания Deutsche Bank Group Service, чья штаб-квартира находится в Лондоне, обязана выплатить 150 миллионов долларов штрафа из-за манипуляций с процентными ставками. Ранее кредитная организация была оштрафована на 425 млн долларов за схему "зеркальных сделок" с российскими акциями.
    Deutsche Bank 2016 год завершил с убытком в размере 1,4 миллиарда евро. Причиной убытков, в частности, стали обвинения в незаконных махинациях с ипотечными бумагами в США, в результате чего Deutsche Bank согласился на выплату 7,2 млрд евро в качестве штрафов и компенсаций.
    Напомним, Deutsche Bank заплатит штраф в размере 630 миллионов долларов за нелегальную схему вывода 10 миллиардов долларов из России.

    Инф. korrespondent.net

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