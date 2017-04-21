Национальный союз журналистов избрал нового главу

Всего на эту должность были выдвинуты 6 кандидатов.

Председателем Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) избрали Сергея Томиленко. Об этом сообщает Укринформ.

Томиленко избрали 131 голосом "за" в результате второго тура голосования, в который вышел также Александр Бухтатый.

В съезде НСЖУ приняли участие 258 делегатов из разных областей Украины. Главу союза переизбирали путем тайного голосования. Всего на эту должность были выдвинуты 6 кандидатов: Валерия Бебик, Александр Бухтатый, Виктор Чамара, Сергея Томиленко, Сергей Омельчук и Глеб Головченко.

Как отмечает агентство, Томиленко исполнял обязанности председателя НСЖУ после того, как избранный на съезде 24 апреля 2012 года Олег Наливайко 17 марта 2014 года стал председателем Госкомтелерадио. До этого он был первым секретарем союза.

ЛIГАБiзнесIнформ