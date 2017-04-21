Активное курение увеличивает вероятность развития не только рака легких, но и других видов злокачественных опухолей — в частности, рака поджелудочной железы. Об этом сообщили ученые из Иллинойса.
Проанализировав клинические карты 18386 пациентов, которым был поставлен диагноз «рак поджелудочной железы», исследователи
Следует отметить, что рак поджелудочной железы — намного более опасная опухоль, чем «традиционный» для курильщиков рак легкого. Рак легкого сравнительно хорошо поддается как медикаментозному, так и хирургическому лечению, тогда как устранить опухоль поджелудочной железы практически невозможно.