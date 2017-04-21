Курение может вызвать рак поджелудочной железы

Активное курение увеличивает вероятность развития не только рака легких, но и других видов злокачественных опухолей — в частности, рака поджелудочной железы. Об этом сообщили ученые из Иллинойса.



Проанализировав клинические карты 18386 пациентов, которым был поставлен диагноз «рак поджелудочной железы», исследователи из Северо-западного Университета обнаружили, что число курильщиков среди них существенно больше, чем в среднем среди здоровых людей. Кроме того, у большинства курильщиков рак развивался в более раннем возрасте, чем у некурящих людей.



Следует отметить, что рак поджелудочной железы — намного более опасная опухоль, чем «традиционный» для курильщиков рак легкого. Рак легкого сравнительно хорошо поддается как медикаментозному, так и хирургическому лечению, тогда как устранить опухоль поджелудочной железы практически невозможно.



medicus.ru