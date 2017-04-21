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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Курение может вызвать рак поджелудочной железы
    Опубликовано: 2017-04-21 11:24:24

    Активное курение увеличивает вероятность развития не только рака легких, но и других видов злокачественных опухолей — в частности, рака поджелудочной железы. Об этом сообщили ученые из Иллинойса.


    Проанализировав клинические карты 18386 пациентов, которым был поставлен диагноз «рак поджелудочной железы», исследователи из Северо-западного Университета обнаружили, что число курильщиков среди них существенно больше, чем в среднем среди здоровых людей. Кроме того, у большинства курильщиков рак развивался в более раннем возрасте, чем у некурящих людей.


    Следует отметить, что рак поджелудочной железы — намного более опасная опухоль, чем «традиционный» для курильщиков рак легкого. Рак легкого сравнительно хорошо поддается как медикаментозному, так и хирургическому лечению, тогда как устранить опухоль поджелудочной железы практически невозможно.

    medicus.ru

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