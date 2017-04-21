Внедрение электродов: наиболее эффективный метод лечения болезни Паркинсона

Хирургическое вмешательство в мозг при болезни Паркинсона является наиболее эффективным лечением, чем обычная терапия, считают британские специалисты, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

В исследовании приняли участие более 300 человек, которым вживили электроды и пропускали через них электрические импульсы в глубокие отделы мозга. Техника, известная как глубокое мозговое возбуждение, активирует области мозга, которые управляют движениями. Это позволяет уменьшить признаки заболевания: «тряску» конечностей и трудности в передвижении.

При болезни Паркинсона нарушаются двигательные функции вследствие отмирания определенных нервных клеток в головном мозге. Это прогрессирующее заболевание - со временем состояние больного ухудшается. Но прогрессирует заболевание, как правило, медленно, на протяжении нескольких лет.

Каждый 500 человек страдает от болезни Паркинсона, однако хирургическое вмешательство используется в самых крайних случаях. Глубокое мозговое возбуждение проводится путем внедрения провода с электродами на концах в одну из трех областей мозга. Подключенный к проводу нейростимулятор посылает импульсы, которые передаются через провод и электрод в мозг. Импульсы блокируют электрические сигналы, которые провоцируют болезнь Паркинсона.

Специалисты считают, что на сегодняшний день этот вид лечения является самым радикальным, но, в свою очередь, и самым эффективным, по сравнению с другими известными видами лечения, сообщает ВВС.

medicinform.net