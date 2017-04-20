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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Если родственники живут вместе, то со временем их индекс массы тела становится одинаковым
    Опубликовано: 2017-04-20 19:04:51

    Если у вас лишний вес, вините свое детское окружение. Как показало исследование Университета Ньюкасла, люди, которые окружают вас в детстве, влияют на внешний вид в последствии, пишет The Times of India.

    Ученые сравнили вес 236 пар братьев и сестер подросткового возраста, которые живут вместе, и 838 пар взрослых родственников, не живущих вместе. В обеих группах Индекс массы тела со временем становился все более похожим.

    Оказалось, факторы вроде наследственности и общности воспитания объясняли схожие показатели в Индексе у обоих родственников, которые вместе жили. По мнению специалистов в лице Хизер Браун, поведение, формируемое в детстве, переносится и во взрослый период жизни.

    Получалось, в ходе исследования факторы, меняющиеся с течением времени, вроде друзей и возможностей для физических упражнений, объясняли сходство в Индексе массы тела только для братьев и сестер, находящихся в подростковом возрасте.

    news.gradusnik.ru

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