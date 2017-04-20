Сколько квартир можно купить в регионах за одну столичную?

В начале апреля стоимость недвижимости в Киеве выросла на 0,1% и достигла $860 за квадрат.

Пока в Киеве спрос на жилплощадь медленно оживает, стоимость недвижимости в регионах все еще снижается. Насколько выгодно можно обменять столичные апартаменты на жилье по Украине, выясняли аналитики Krysha.ua.

Судя по недавним объявлениям, приобрести однокомнатную квартиру в Киеве можно как за $18 000, так и за $ 230 000. Однако, если говорить о средних ценах в оживленных районах с развитой инфраструктурой, то за однокомнатную квартиру в новостройке вблизи Ж/Д площадью 38 квадратных метров, придется выложить порядка $32 000. На вторичном рынке средний ценник ниже всего на 10 долларов за квадрат.

Одесса

В Одессе цены стремятся к уровню столичных. Так, 40 квадратов на улице Маршала Жукова обойдутся в $30 000 ($750/кв.м). Переезжая из Киева поближе к морю, таким образом, можно лишь немного увеличить площадь жилья, но никак не разменяться на два отдельных варианта.

Днепр

В Днепре за квартиру на вторичном рынке в 32 квадрата просят $21 000 ($580/кв.м). Если сравнивать с Киевом, за две квартиры в столице можно купить три в Днепре.

Харьков

По аналогичному курсу - «три по цене двух столичных», есть шансы приобрести жилье в Харькове. Из последних предложений интересен вариант за $17 800 площадью 32 кв.м. Новым владельцам также достанется встроенная кухня и кондиционер. Возможен торг.

Ивано-Франковск

Если киевлянам захочется переехать ближе к горным курортам, стоит присмотреться к квартирам в Ивано-Франковске. Цена на местную недвижимость, в среднем, составляет 375 условных единиц за квадратный метр, что втрое дешевле столицы. Так, за $15 700 можно купить квартиру площадью 42 квадрата в новостройке.

Новая Каховка

Желающим поселиться поближе к югу следует рассмотреть квартиру в Новой Каховке. Так, апартаменты площадью 102 квадрата в центре городка обойдутся новому владельцу в $18 350, что в 4 раза ниже столичных.

В итоге

По словам представителей Krysha.com, проведенные аналогии субъективны, однако заставляют задуматься. Так, по цене 1-комнатной квартиры в Берлине можно купить несколько квартир в Киеве.

«При покупке или обмене жилья, украинцы, в первую очередь, выбирают условия жизни для себя и своих близких. Основными факторами зачастую выступают: перспективная работа, престижное образование для детей, интересный досуг, уверенность в дальнейшем развитии города и пр. Совокупность этих нюансов также влияет на стоимость недвижимости», - рассказывает Владимир Богорада, руководитель Krysh.ua.



