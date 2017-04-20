  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Сколько квартир можно купить в регионах за одну столичную?
    Опубликовано: 2017-04-20 14:27:59

    В начале апреля стоимость недвижимости в Киеве выросла на 0,1% и достигла $860 за квадрат.

    Пока в Киеве спрос на жилплощадь медленно оживает, стоимость недвижимости в регионах все еще снижается. Насколько выгодно можно обменять столичные апартаменты на жилье по Украине, выясняли аналитики Krysha.ua.

    Судя по недавним объявлениям, приобрести однокомнатную квартиру в Киеве можно как за $18 000, так и за $ 230 000. Однако, если говорить о средних ценах в оживленных районах с развитой инфраструктурой, то за однокомнатную квартиру в новостройке вблизи Ж/Д площадью 38 квадратных метров, придется выложить порядка $32 000. На вторичном рынке средний ценник ниже всего на 10 долларов за квадрат.

    Одесса
    В Одессе цены стремятся к уровню столичных. Так, 40 квадратов на улице Маршала Жукова обойдутся в $30 000 ($750/кв.м). Переезжая из Киева поближе к морю, таким образом, можно лишь немного увеличить площадь жилья, но никак не разменяться на два отдельных варианта.

    Днепр
    В Днепре за квартиру на вторичном рынке в 32 квадрата просят $21 000 ($580/кв.м). Если сравнивать с Киевом, за две квартиры в столице можно купить три в Днепре.

    Харьков
    По аналогичному курсу - «три по цене двух столичных», есть шансы приобрести жилье в Харькове. Из последних предложений интересен вариант за $17 800 площадью 32 кв.м. Новым владельцам также достанется встроенная кухня и кондиционер. Возможен торг.

    Ивано-Франковск
    Если киевлянам захочется переехать ближе к горным курортам, стоит присмотреться к квартирам в Ивано-Франковске. Цена на местную недвижимость, в среднем, составляет 375 условных единиц за квадратный метр, что втрое дешевле столицы. Так, за $15 700 можно купить квартиру площадью 42 квадрата в новостройке.

    Новая Каховка
    Желающим поселиться поближе к югу следует рассмотреть квартиру в Новой Каховке. Так, апартаменты площадью 102 квадрата в центре городка обойдутся новому владельцу в $18 350, что в 4 раза ниже столичных.

    В итоге
    По словам представителей Krysha.com, проведенные аналогии субъективны, однако заставляют задуматься. Так, по цене 1-комнатной квартиры в Берлине можно купить несколько квартир в Киеве.

    «При покупке или обмене жилья, украинцы, в первую очередь, выбирают условия жизни для себя и своих близких. Основными факторами зачастую выступают: перспективная работа, престижное образование для детей, интересный досуг, уверенность в дальнейшем развитии города и пр. Совокупность этих нюансов также влияет на стоимость недвижимости», - рассказывает Владимир Богорада, руководитель Krysh.ua.

     


    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.