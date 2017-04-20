Ринок електроенергії має бути прозорим та конкурентним

Ринок електроенергії, закон щодо якого був прийнятий нещодавно парламентарями, повинен спрямувати в практичне русло реформування енергетичної системи та знайти баланс між можливостями споживачів і тарифами, які встановлюються. Головним його завданням є підвищення можливостей конкурентності на ринку та уникнення проблем монополізації і непрозорого ціноутворення, зниження вартості послуг для підприємництва. На цьому наголошують в УСПП.

Нагадаємо, Верховна Рада після тривалих дискусій проголосувала за законопроект № 4493 про ринок електричної енергії України. На цьому на постоювали міжнародні партнери, національна бізнес-спільнота.

Наразі в Україні є кілька джерел електроенергії: теплоелектроцентралі та відновлювальні джерела, теплоелектростанції, атомні та гідроелектростанції. Метою нормативної новації є формування конкурентного ринку, щоб споживачі могли вибрати найвигідніший тарифний пакет.

Окрім того, повинні бути створені умови для розвитку відновлювальної енергетики, кажуть в УСПП. Це є вимогою повного виконання вимог законодавства ЄС у сфері енергетики (третього енергетичного пакету). Партнери союзу із країн ЄС, Ізраїлю тощо неодноразово висловлювали зацікавленість в реалізації подібних інвестиційних проектів в Україні. Досі для цього було і лишається багато ризиків.

Зокрема, спроба НКРЕКП підвищення тарифів на підключення до електромереж, яка не відбулась через консолідовану позицію українського бізнесу та експертів, могла поставити під загрозу існуючі та майбутні проекти в цій сфері, про що інформували компанії-підрядники в Україні.

На даний час група експертів готує пропозиції щодо врегулювання цього питання, яке перебуває в опрацюванні і в ділової спільноти.

«Зміна вартості електроенергії для споживачів, бізнесу і промисловості повинна бути обґрунтованою та враховувати економічні реалії, прогнози наслідків та обов’язково прозорою на всіх етапах», – каже президент УСПП Анатолій Кінах.