  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ринок електроенергії має бути прозорим та конкурентним
    Опубликовано: 2017-04-20 13:49:41
     
    Ринок електроенергії, закон щодо якого був прийнятий нещодавно парламентарями, повинен спрямувати в практичне русло реформування енергетичної  системи та знайти баланс між можливостями споживачів і тарифами, які встановлюються. Головним його завданням є підвищення можливостей конкурентності на ринку та уникнення проблем монополізації і непрозорого ціноутворення, зниження вартості  послуг для підприємництва. На цьому наголошують в УСПП.
    Нагадаємо, Верховна Рада після тривалих дискусій проголосувала за законопроект № 4493 про ринок електричної енергії України. На цьому на постоювали міжнародні партнери, національна бізнес-спільнота. 
    Наразі в Україні є кілька джерел електроенергії: теплоелектроцентралі та відновлювальні джерела, теплоелектростанції, атомні та гідроелектростанції. Метою нормативної новації є формування конкурентного ринку, щоб  споживачі могли вибрати найвигідніший тарифний пакет.
    Окрім того, повинні бути створені умови для розвитку відновлювальної енергетики, кажуть в УСПП. Це є вимогою повного виконання вимог законодавства ЄС у сфері енергетики (третього енергетичного пакету). Партнери союзу із країн ЄС, Ізраїлю тощо неодноразово висловлювали зацікавленість в реалізації подібних інвестиційних проектів в Україні. Досі для цього було і лишається багато ризиків.
    Зокрема, спроба НКРЕКП підвищення тарифів на підключення до електромереж, яка не відбулась через консолідовану позицію українського бізнесу та експертів, могла поставити під загрозу існуючі та майбутні проекти в цій сфері, про що інформували компанії-підрядники в Україні. 
    На даний час група експертів  готує пропозиції щодо врегулювання цього питання, яке перебуває в опрацюванні і в ділової спільноти. 
    «Зміна вартості  електроенергії для споживачів, бізнесу і промисловості повинна бути обґрунтованою та  враховувати економічні реалії, прогнози наслідків та обов’язково прозорою на всіх етапах», – каже президент УСПП Анатолій Кінах. 
    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.