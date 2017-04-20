Названа средняя зарплата украинцев

Среднемесячная зарплата украинцев в 2017 году составляет 6957 гривен, что в пересчете по курсу составляет 260 долларов.

При этом уточняется, что самая высокая оплата труда в столице. Киевляне в среднем получают 10 тысяч гривен.

Как оказалось, в топ-3 с самыми большими заработками оказались Донецкая, Киевская и Днепропетровская области.

Следует также отметить, что наиболее востребованными остаются отрасль торговли, сферы производства и IТ-технологии.

К слову, как выяснилось, 85% работодателей не готовы платить своим сотрудникам больше 13 тысяч гривен в месяц. Лишь каждый десятый предприниматель готов оплачивать труд в пределе 13-26 тысяч гривен.

Инф. finance.ua