  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Названа средняя зарплата украинцев
    Опубликовано: 2017-04-20 17:00:51

    Среднемесячная зарплата украинцев в 2017 году составляет 6957 гривен, что в пересчете по курсу составляет 260 долларов.

    При этом уточняется, что самая высокая оплата труда в столице. Киевляне в среднем получают 10 тысяч гривен.

    Как оказалось, в топ-3 с самыми большими заработками оказались Донецкая, Киевская и Днепропетровская области.

    Следует также отметить, что наиболее востребованными остаются отрасль торговли, сферы производства и IТ-технологии.

    К слову, как выяснилось, 85% работодателей не готовы платить своим сотрудникам больше 13 тысяч гривен в месяц. Лишь каждый десятый предприниматель готов оплачивать труд в пределе 13-26 тысяч гривен.

    Инф. finance.ua

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.