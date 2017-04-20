Парламент Албании голосует за кандидата в пять туров. Правящая партия не выдвигала кандидата, чтобы привлечь к избирательному процессу оппозицию.
19 апреля парламент Албании завершил первый раунд президентских выборов, несмотря на то, что кандидатов не было. Об этом сообщает Balkan Insight.
Спикер предложил выбрать дату второго тура.
У правящей партии достаточно голосов в парламенте, чтобы выбрать своего кандидата, но никого на должность президента не выдвинули.
"Мы хотим дать оппозиции пространство для участия в процессе. Мы не будет представлять кандидата в первом туре и подождем, пока оппозиционные депутаты придут в парламент избрать согласованного президента", - сказал премьер Албании Эди Рама.
Оппозиция объявила бойкот и не приходит на заседания. Там заявляют, что парламентские выборы, которые состоятся 18 июня, подстроены.
Кандидатом в президенты должен быть албанец возрастом больше 40 лет, чью кандидатуру выдвинули не менее 20 депутатов.
Предусмотрены пять туров голосования. В первых трех кандидат должен получить три четверти голосов.