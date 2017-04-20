В Албании не прошли выборы президента из-за отсутствия кандидатов

Парламент Албании голосует за кандидата в пять туров. Правящая партия не выдвигала кандидата, чтобы привлечь к избирательному процессу оппозицию.

19 апреля парламент Албании завершил первый раунд президентских выборов, несмотря на то, что кандидатов не было. Об этом сообщает Balkan Insight.

Спикер предложил выбрать дату второго тура.

У правящей партии достаточно голосов в парламенте, чтобы выбрать своего кандидата, но никого на должность президента не выдвинули.

"Мы хотим дать оппозиции пространство для участия в процессе. Мы не будет представлять кандидата в первом туре и подождем, пока оппозиционные депутаты придут в парламент избрать согласованного президента", - сказал премьер Албании Эди Рама.

Оппозиция объявила бойкот и не приходит на заседания. Там заявляют, что парламентские выборы, которые состоятся 18 июня, подстроены.

Кандидатом в президенты должен быть албанец возрастом больше 40 лет, чью кандидатуру выдвинули не менее 20 депутатов.

Предусмотрены пять туров голосования. В первых трех кандидат должен получить три четверти голосов.

ЛIГАБiзнесIнформ