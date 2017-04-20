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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В Албании не прошли выборы президента из-за отсутствия кандидатов
    Опубликовано: 2017-04-20 13:15:50

    Парламент Албании голосует за кандидата в пять туров. Правящая партия не выдвигала кандидата, чтобы привлечь к избирательному процессу оппозицию.

    19 апреля парламент Албании завершил первый раунд президентских выборов, несмотря на то, что кандидатов не было. Об этом сообщает Balkan Insight.

    Спикер предложил выбрать дату второго тура. 

    У правящей партии достаточно голосов в парламенте, чтобы выбрать своего кандидата, но никого на должность президента не выдвинули. 

    "Мы хотим дать оппозиции пространство для участия в процессе. Мы не будет представлять кандидата в первом туре и подождем, пока оппозиционные депутаты придут в парламент избрать согласованного президента", - сказал премьер Албании Эди Рама. 

    Оппозиция объявила бойкот и не приходит на заседания. Там заявляют, что парламентские выборы, которые состоятся 18 июня, подстроены.  

    Кандидатом в президенты должен быть албанец возрастом больше 40 лет, чью кандидатуру выдвинули не менее 20 депутатов. 

    Предусмотрены пять туров голосования. В первых трех кандидат должен получить три четверти голосов.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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