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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Витамины и добавки кальция способствуют снижению риска возникновения рака груди
    Опубликовано: 2017-04-20 16:04:55

    Употребление витаминов и кальция снижает риск возникновения рака молочных желез в перспективе, считают исследователи из Пуэрто-Рико.

    Онкологи провели исследование, в котором приняли участие 286 пациенток с раком молочной железы и 457 здоровых женщин. Женщины чаще страдали от рака молочной железы, если были пожилого возраста, имели семейную историю болезни, не имели опыта грудного вскармливания детей, а их ДНК обладали более низкой способностью восстанавливаться.

    Специалисты установили, что витаминные добавки уменьшают риск возникновения рака груди примерно на 30%, а кальций - на 40%.

    Исследователи пояснили, что добавки кальция укрепляют восстановительный потенциал ДНК, а также улучшают протекание сложных биологических процессов с участием более чем 200 белков. При нарушении этих процессов женский организм может стать более восприимчивым к раку груди, утверждают ученые.

    medicinform.net

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