Витамины и добавки кальция способствуют снижению риска возникновения рака груди

Употребление витаминов и кальция снижает риск возникновения рака молочных желез в перспективе, считают исследователи из Пуэрто-Рико.

Онкологи провели исследование, в котором приняли участие 286 пациенток с раком молочной железы и 457 здоровых женщин. Женщины чаще страдали от рака молочной железы, если были пожилого возраста, имели семейную историю болезни, не имели опыта грудного вскармливания детей, а их ДНК обладали более низкой способностью восстанавливаться.

Специалисты установили, что витаминные добавки уменьшают риск возникновения рака груди примерно на 30%, а кальций - на 40%.

Исследователи пояснили, что добавки кальция укрепляют восстановительный потенциал ДНК, а также улучшают протекание сложных биологических процессов с участием более чем 200 белков. При нарушении этих процессов женский организм может стать более восприимчивым к раку груди, утверждают ученые.

medicinform.net