Пара из антиоксиданта и нанокапсулы - неожиданный подход в лечении язвы желудка. Как передает The Times of India, в Индийском институте химической биологии ученые исследовали свойства антиоксиданта кверцетина.
Он убирает поврежденные зоны и реактивные молекулы, вредящие телу. Язвы вызваны разрушением выстилки желудочно-кишечного тракта, включая выстилку кишечника и желудка. С данными проблемами сталкиваются 10-15% всех человек в мире.
Реактивные молекулы в организме человека, используя воспалительный процесс, толкают клетки тела к саморазрушению вследствие поражения митохондрий, энергетических "фабрик" клеток. Итог - разрушение внеклеточного каркаса, поддерживающего клетки в тканях. Это и приводит к повреждениям внутренних тканей, воспалению.
Кверцетин поглощает агрессивные элементы. Как доказал эксперимент, он работал в концентрации, равной 50 миллиграммам на килограмм веса. Ученые прибегли к нанотехнологиям, дабы ввести соединение в организм. Его запаяли в нанокапсулы.
В итоге в месте поражения значительно повышалась концентрация соединения, чего не скажешь о других областях. Притом, использование капсул давало возможность сократить дозировку в 20 раз, если требовалось предотвратить образование язв. По сравнению со специализированным лекарством фамотидином, антиоксидант работал лучше. Он эффективнее снижал показатели воспалительного энзима MMP-9.
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