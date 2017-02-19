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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Натуральный антиоксидант предотвращает появление язвы желудка лучше лекарств
    Опубликовано: 2017-02-19 20:44:41

    Пара из антиоксиданта и нанокапсулы - неожиданный подход в лечении язвы желудка. Как передает The Times of India, в Индийском институте химической биологии ученые исследова­ли свойства антиоксиданта кверцетина.

    Он убирает поврежденные зоны и реактивные молекулы, вредящие телу. Язвы вызваны разрушением выстилки желудочно-кишечного тракта, включая выстилку кишечника и желудка. С данными проблемами сталкиваются 10-15% всех человек в мире.

    Реактивные молекулы в организме человека, используя воспалительный процесс, толкают клетки тела к саморазрушению вследствие поражения митохондрий, энергетических "фабрик" клеток. Итог - разрушение внеклеточного каркаса, поддерживающего клетки в тканях. Это и приводит к повреждениям внутренних тканей, воспалению.

    Кверцетин поглощает агрессивные элементы. Как доказал эксперимент, он работал в концентрации, равной 50 миллиграммам на килограмм веса. Ученые прибегли к нанотехнологиям, дабы ввести соединение в организм. Его запаяли в нанокапсулы.

    В итоге в месте поражения значительно повышалась концентрация соединения, чего не скажешь о других областях. Притом, использование капсул давало возможность сократить дозировку в 20 раз, если требовалось предотвратить образование язв. По сравнению со специализированным лекарством фамотидином, антиоксидант работал лучше. Он эффективнее снижал показатели воспалительного энзима MMP-9.

    news.gradusnik.ru

     

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