Желудочное шунтирование приводит к алкоголизму Опубликовано: Бариатрические операции, проведенные ради снижения массы тела у страдающих ожирением, нередко приводят к тому, что пациенты начинают увлекаться алкоголем и/или запрещенными наркотическими веществами.



В исследовании, проведенном учеными из Нью-Йорка, приняли участие 132 женщины и 23 мужчин, которым для похудения было сделано шунтирование желудка или его перетяжка. Участники заполнили опросники, поведав медикам о своих пищевых привычках, отношении к курению табака либо марихуаны, употреблению спиртных напитков и других наркотических субстанций, в т.ч. нелегальных, до и после операции. Выяснилось, что в целом увлечение пациентов психоактивными веществами (ПАВ) спустя месяц, три месяца, полгода и два года после хирургического вмешательства развивалось по восходящей. Особенному риску развития алкоголизма, в частности, подвержены те, кому делали желудочное шунтирование.



По статистике, в США ежегодно проводится до 200 тысяч операций на желудке, нацеленных на снижение веса пациентов, которым не помогают похудеть ни диеты, ни спорт.



Одна из правдоподобных теорий, объясняющих замену одного злоупотребления другим, говорит о том, что увлечение спиртным или наркотиками приходит на смену обжорству потому, что нейронные связи в головном мозге уже настроены на получение сомнительного удовольствия и подкрепления извне — человеку попросту невыносимо быть голодным, во всех смыслах этого слова.



Но есть и другие научные версии. Доктор Конэсон считает, что после желудочного шунтирования по приему спиртного люди пьянеют быстрее и от меньшей дозы, а для того, чтобы протрезветь и ощутить похмелье, требуется больше времени. Это связано с тем, что этанол, минуя желудок, быстрее поступает в печень, а оттуда — в кровь и головной мозг.



Любая хирургическая операция несет не только добро, но и определенные риски. Поэтому прежде чем шунтировать или перетягивать желудки, медики должны оценить, насколько тот или иной пациент склонен к гедонистическому поведению. Ну а после операции настоятельно рекомендуется психологическая поддержка. Например, больному следует накрепко «вбить в голову» истину о том, что алкоголь содержит уйму «скрытых» калорий — тех самых калорий, которые за время лечения ожирения пациенты успели возненавидеть.



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