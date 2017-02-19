Страшные сны можно переписать в голове, успокаивает эксперт Опубликовано: Австралийские врачи заявляют: они знают, как избавиться от ночных кошмаров. Доктор Андреа Фелпс из Австралийского центра посттравматического психического здоровья рассказывает о технике, дающей возможность людям с посттравматическим стрессовым расстройством переписать сценарий терзающих их ночных кошмаров, или просто убрать их из своей жизни, пишет The Sydney Morning Herald.



Действительно, после травматичного события нередко человек сталкивается с повторяющимися и регулярными кошмарами. Особенно это актуально для солдат. Бывает, один и тот же сон снится более 30 лет. Кошмары отражаются и на людях, с которыми живет пациент. Он может двигаться и пугать партнера.



Экспериментальную технику опробовали на ветеранах Вьетнамской войны. Итог: значительные улучшения отмечались у 11 из 12 пациентов. У семи из них кошмары пропали вовсе. Результат сохранялся даже по прошествии года.



Итак, в ходе терапии предполагается прописывание сценария кошмара. Пациентов просили отыграть разные концовки сна, заменив самые страшные. Новый сценарий озвучивался и прокручивался в голове перед сном. Например, если во сне за человеком гонятся разъяренные собаки, можно заменить их на далматинцев из популярного детского фильма.



В данный момент доктор Фелпс анализирует исследование, посвященное сотне солдат, служивших в Афганистане и Ираке. У всех кошмар снится минимум раз в неделю. Обычно это 4-5 раз в неделю.

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