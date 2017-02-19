Соль снижает риск возникновения депрессии

Отказ от потребления соли в пище может спровоцировать возникновение депрессивного состояния, считают исследователи из США, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Ученые провели эксперимент, в ходе которого ввели для лабораторных крыс диету без соли и тщательно наблюдали за изменением их поведения. Оказалось, что грызуны начали терять интерес ко всему вокруг них. Вещи, которые до недавнего времени вызывали интерес у крыс, стали им абсолютно безразличны. Кроме этого, исследователи зафиксировали потерю активности и снижение аппетита.

Эксперты считают, что соль является важным компонентом для здоровья человека. В больших количествах соль представляет опасность для работы сердечно-сосудистой системы, но полный отказ от нее также несет вред для организма и приводит к депрессии. Соль нужна организму, но потреблять ее нужно в умеренных количествах, подчеркнули ученые.

medicinform.net