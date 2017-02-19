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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Глаза про запас
    Опубликовано: 2017-02-19 16:24:02

    Роговица глаза является одной из самых уязвимых частей зрительного аппарата человека. Нарушения ее развития и повреждения могут стать причиной появления нарушений зрения и слепоты.


    Современная медицина для восстановления зрения данной категории пациентов использует трансплантацию донорской роговицы, но этот метод сопряжен с риском развития реакции отторжения трансплантата и других последствий биологической несовместимости тканей.


    Химикам из Университета Стэнфорда удалось создать материал, представляющий собой биологически активный гель с внедренными в него специфическими клетками.


    Через некоторое время, по мнению ученых, наблюдается прорастание тканей роговицы и восстановление ее функции. Особенностью нового материала является ее прозрачность, проницаемость для питательных веществ и хорошая биологическая совместимость с тканями реципиента.

    medicus.ru

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