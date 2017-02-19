Глаза про запас

Роговица глаза является одной из самых уязвимых частей зрительного аппарата человека. Нарушения ее развития и повреждения могут стать причиной появления нарушений зрения и слепоты.



Современная медицина для восстановления зрения данной категории пациентов использует трансплантацию донорской роговицы, но этот метод сопряжен с риском развития реакции отторжения трансплантата и других последствий биологической несовместимости тканей.



Химикам из Университета Стэнфорда удалось создать материал, представляющий собой биологически активный гель с внедренными в него специфическими клетками.



Через некоторое время, по мнению ученых, наблюдается прорастание тканей роговицы и восстановление ее функции. Особенностью нового материала является ее прозрачность, проницаемость для питательных веществ и хорошая биологическая совместимость с тканями реципиента.



medicus.ru