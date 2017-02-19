Большая грудь: плюсы и минусы

Большая грудь – это не только стремление некоторых молодых девушек, это еще и факт, с которым женщинам приходится жить. Мы рассмотрим все положительные и отрицательные стороны такого феномена.



Для того чтобы стать обладательницей шикарного бюста, девушки решаются на такой рискованный шаг, как операция. И результат ее не может предсказать никто.



Во-первых, любое хирургическое вмешательство оставляет шрамы. Размер шрамов зависит как от работы хирурга и материалов, так и от структуры вашей кожи.



Европейские и американские специалисты постоянно говорят о том, что маленькая, но естественная грудь гораздо практичнее и удобнее. Эти советы перекликаются и с мнением многих терапевтов, физиологов и других докторов. Сложная процедура увеличения груди заключается не только в умении самого специалиста, очень важно, чтобы имплантаты «прижились». Иногда случается так, что побочные эффекты приводят в ужас оперируемых девушек. Известно много случаев, когда процедура проходила очень сложно, вызывая подчас даже угрозу для жизни. Дело в том, что размер вводимых имплантатов различен. Но надо понимать, что чем он больше, тем сложнее и дольше идет адаптационный период.

Правильное функционирование грудной клетки и молочных желез приводит к нормальной работе организма в целом, отклонения же, наоборот, вызывают отрицательные реакции организма. Предугадать, как именно ваш организм отреагирует на искусственный орган и хирургическое вмешательство 100% невозможно. Всегда присутствует фактор риска. Нужно быть уверенным также и в том, что у вас нет аллергической реакции на препараты, которые используются в процессе операции. Это, конечно, проходит под присмотром специалистов, поэтому очень важно правильно выбрать клинику и доверять своему доктору.

Советы для тех, кто решился на операцию. Адаптационный период.

Очень важно после операции соблюдать следующие правила:

• не носить маленькие лифчики, потому что они будут сжимать грудь.

• ходить медленно, ни в коем случае не бегать, тем более, боятся падений.

• делать несложные упражнения (только по совету доктора).

Очень важно учитывать то, что от шрамов вам никак не избавиться. Первое время они обязательно будут, это нужно принять как данность. Однако обратите внимание на то, что курение замедляет процесс заживления ран (это связано с сокращением количества кислорода в крови). Наверное, сложно давать советы в этом случае, но не забывайте, что принятие важного решения не должно быть спонтанным.



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