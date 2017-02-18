Следи за ногтями

Новый способ диагностики остеопороза разработали ученые после того, как заметили, что ногти у больных этим недугом становятся очень хрупкими и ломкими.

После ряда исследований ученым удалось выяснить, что при возникновении этого заболевания в ногтях и костях (кстати, обе эти ткани имеют похожую структуру) начинают происходить сходные изменения.

Их можно обнаружить с помощью лазерного сканирования.

Теперь ученые занялись работой по созданию аппаратуры, которая позволит проводить диагностику остеопороза по ногтям прямо в кабинете врача.



medicus.ru