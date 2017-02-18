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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Следи за ногтями
    Опубликовано: 2017-02-18 12:04:20

    Новый способ диагностики остеопороза разработали ученые после того, как заметили, что ногти у больных этим недугом становятся очень хрупкими и ломкими.

    После ряда исследований ученым удалось выяснить, что при возникновении этого заболевания в ногтях и костях (кстати, обе эти ткани имеют похожую структуру) начинают происходить сходные изменения.

    Их  можно обнаружить с помощью лазерного сканирования.

    Теперь ученые занялись работой по   созданию аппаратуры, которая позволит проводить диагностику остеопороза по ногтям прямо в кабинете врача.

    medicus.ru

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