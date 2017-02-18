Оптическая иллюзия поможет избавиться от болей

Зеркало помогает пациентам с артритом справиться с болями в суставах, утверждают американские исследователи.

Ученые утверждают, что оптическая иллюзия заставляет мозг больного поверить, что с суставами все в порядке. Такой вид лечения уже применяется для лечения фантомных болей от ампутированных конечностей. Эксперты из университета Калифорнии предложили использовать этот метод для людей с артритом. В ходе эксперимента выяснилось, что 1-минутный сеанс снижает боль в суставах на 1,5 балла по 10-балльной шкале.

Суть сеанса заключается в том, что больную руку пациента закрывают вертикальным зеркалом. Врач, сидящий за пациентом, кладет свою руку так, чтобы ее отражение находилось там, где должна быть рука больного. Больного просят повторять простые движения рукой, но в зеркале он видит руку здорового человека. Мозг «верит», что его собственная рука здорова, отчего боль и скованность снижаются, объяснили специалисты.

medicinform.net