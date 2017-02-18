Прохождение через двери негативно влияет на память

Многие люди сталкивались с ситуацией, когда, сменив помещение, забываешь то, зачем туда зашел. По мнению французских психологов, причиной внезапного провала в памяти является непосредственно прохождение через дверной проем.

Ученые провели исследование, в котором приняла добровольное участие группа студентов. Испытуемым нужно было выполнить задание на запоминание, проходя сквозь двери, или же они совершали необходимые действия в пределах одной комнаты. Оказалось, что те, кто проходил сквозь дверной проем, чаще забывали о том, что им необходимо сделать, чем те, кто проходил то же расстояние, не выходя из комнаты.

Специалисты считают, что это прохождение через двери воспринимается мозгом, как «окончание событий», которые происходили до этого, в результате чего предыдущая информация отправляется в «банк памяти». Таким образом, вспомнить о том, что было по ту сторону двери, становится сложнее.

medicinform.net