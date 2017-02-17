Тарифи від НКРЕКП треба переглянути – вони вже зупиняють перспективні виробничі проекти Опубликовано: Ділова спільнота України не погоджується із рішенням НКРЕКП щодо значного зростання тарифів за нестандартне підключення до електромереж. Нагадаємо, його вартість встановлена на рівні від 3 до 9 тис.грн. за кіловат залежно від регіону. Це додаткове навантаження ставить під сумнів проекти багатьох інноваційних переробних підприємств, пов’язаних із відновлюваною енергетикою, екологією та ін., йдеться в їх зверненнях до УСПП. Союз звертається до національного регулятора в сфері енергетики із закликом розглянути всі загрози підвищення тарифів та таки оптимізувати ціну на електроенергію в інтересах вітчизняної промисловості. Про це йдеться у відповідному листі УСПП до НКРЕКП.

Бізнес-громада наголошує, що йдеться не лише про надмірне фінансове навантаження на підприємництво, але й подекуди про відмову від перспективних проектів із інноваційною складовою та залученням інвестицій.

Так, вінницьке підприємство «Руслана», що займається переробкою твердих побутових відходів, для збільшення потужностей потребує 500 кВт, за які повинне заплатити 4,8 млн. гривень. На думку підприємства, ціна монополіста є надмірною для продовження бізнесу. Аналогічна ситуація і в ТОВ «Екопірекс», що має намір побудувати промисловий комплекс з переробки мулу каналізаційних стоків КП «Вінницяоблводоканал». Технологія передбачає утилізацію відходів та виробництво електроенергії. Проте, за розрахунками товариства, вартість приєднання до електромереж становитиме 20% вартості всього проекту – 14 млн. гривень, що ставить під сумнів його реалізацію з точки зору інвесторів.

«Подібне навантаження в 20-30% на інвестиційні проекти призведе до їх рекордного скорочення. В той же час, Україні життєво необхідний розвиток виробництв, в тому числі – об’єктів відновлювальної енергетики (ВДЕ) для уникнення перманентних криз та зниження вартості електроенергії для промисловості і побутових споживачів. Це ускладнюватиме і виконання міжнародних зобов’язань України по доведенню до 2020 року рівня генерації від ВДЕ до 11%», – підкреслив президент УСПП Анатолій Кінах.

На переконання УСПП, висока питома вартість електроенергії в собівартості продукції українських виробників знижуватиме їх конкурентоспроможність, призводитиме до скорочення виробництва та робочих місць.

Наразі готується круглий стіл, на який буде запрошено представників уряду, НКРЕКП, бізнесу та аналітиків для вироблення оптимального рішення, яке дозволить збалансувати ринковість ціни на електроенергію із можливостями вітчизняних підприємств.

«Адже метою національної політики не може бути створення непереборних перешкод для малого і середнього бізнесу, особливо інноваційного. Тому будемо домагатися перегляду рішення про значне підвищення тарифів», – резюмував президент УСПП. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

