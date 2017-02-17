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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Американский бизнесмен заработал свыше $1 млрд на акциях Apple
    Опубликовано: 2017-02-17 14:30:28

    Инвестиции Уоррена Баффета в акции Apple принесли ему $1,1 млрд.

    Инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway увеличила вложения в акции Apple почти в четыре раза в четвертом квартале, и активный рост котировок этих бумаг с начала 2017 г. мог принести Berkshire более $1 млрд.

    Согласно материалам, направленным Berkshire в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), на 31 декабря она владела 57,36 млн акций Apple по сравнению с 15,23 млн на 30 сентября. В четвертом квартале 2016-го акции Apple подорожали на 2,5%, а с начала 2017 г. - на 16,6%, обновив рекорд стоимости.

    Если за прошедшие с начала года шесть недель пакет Баффета не изменился, то инвестиции в акции Apple принесли ему $1,1 млрд за этот период. Также Berkshire приобрела свыше 8 млн акций Monsanto, крупнейшего мирового производителя семян, 166,4 млн акций Sirius XM Holdings и 43,2 млн акций авиаперевозчика Southwest Airlines, все эти инвестиции были новыми для компании.

    В общей сложности Berkshire увеличила инвестиции в акции на 15%, до $147,99 млрд, на протяжении четвертого квартала. Акции самой компании подорожали на 2,4% с начала 2017 г. и дошли до рекордно высокой отметке на торгах в США.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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