Рейтинг экономических свобод: Украина между Анголой и Суринамом

За год Украина потеряла четыре позиции в рейтинге, сильно отстав от соседей.

Украина заняла 166-е место из 180 стран в рейтинге экономических свобод, потеряв за год четыре позиции. Примечательно, что в нынешнем рейтинге Украина оказалась между Анголой и Суринамом. Ближайшего географического соседа от нас отделяют 52 позиции.

ПОЛЕЗНЫЕ ДАННЫЕ

Индекс экономической свободы (Index of Economic Freedom) - это комбинированный показатель и сопровождающий его рейтинг, оценивающий уровень экономической свободы в странах мира. Выпускается американским исследовательским центром Фонд наследия (The Heritage Foundation) совместно с газетой The Wall Street Journal. Эксперты Фонда определяют экономическую свободу как "отсутствие правительственного вмешательства или воспрепятствования производству, распределению и потреблению товаров и услуг, за исключением необходимой гражданам защиты и поддержки свободы как таковой". Анализ экономической свободы проводится ежегодно, начиная с 1995 года.

Индекс экономической свободы рассчитывается по среднему арифметическому 12 контрольных показателей: права собственности, фискальная свобода, участие правительства, свобода предпринимательства, свобода труда, монетарная свобода, свобода торговли, свобода инвестиций, финансовая свобода, эффективность судебной системы, государственные расходы, налоговая нагрузка. По каждому показателю выставляется оценка от 0 до 100 баллов.

Лидеры и аутсайдеры

Лидерами рейтинга, как и в прошлом году, стали Гонконг, Сингапур, Новая Зеландия, Швейцария и Австралия. Эти страны формируют пятерку самых свободных экономик мира. К группе преимущественно свободных экономик исследователи отнесли 29 стран, в частности США, Канаду, Великобританию и около десятка стран ЕС. Умеренно свободными названы экономики 58 стран, среди которых соседи Украины - Польша, Румыния, Словакия и Венгрия.

Страны с преимущественно несвободной экономикой - самая многочисленная группа в рейтинге, включающая Россию (114-я позиция), Молдову (110-я), Беларусь (104-я). В этой группе также оказался Китай - 111-я позиция в рейтинге.

Несвободными, или подавленными, в исследовании названы экономики 23 стран, в том числе и украинская. Самые плохие показатели у Кубы, Венесуэлы и Северной Кореи.



Экономически несвободная Украина

Составители рейтинга утверждают, что экономика Украины сократилась и остается очень хрупкой. "Постоянные разрушения производственных и экспортных мощностей и значительный отток капитала страны усилили давление на валюты и резервы, существенно подорвав денежную стабильность", - говорится в отчете. Общая устойчивость финансовой политики значительно ухудшилась, и резко возрос дефицит государственного бюджета и долга, утверждают исследователи. При этом они отмечают слабость верховенства закона и судебную неэффективность.

В числе положительных факторов, повлиявших на оценку Украины, сильная приверженность структурным реформам для снижения уровня коррупции и привлечения инвесторов. "Правительство начало всеобъемлющий комплекс реформ для восстановления роста, но прогресс пока неочевиден", - констатируется в исследовании.



Отмечается, что правительство, пришедшее к власти в апреле 2016 года, успешно провело конституционную реформу и реформу судебной системы. "МВФ призвал правительство бороться с коррупцией на высоком уровне, но новое Антикоррупционное бюро столкнулось с сильным сопротивлением со стороны заинтересованных кругов", - резюмируется в отчете правовая оценка страны.

Налоговая нагрузка в целом составляет 37,6% от общего внутреннего дохода. Государственные расходы - 45,4% от общего объема ВВП за последние три года, а бюджетный дефицит составил в среднем 3,5% от ВВП. Государственный долг эквивалентен 80,2% ВВП.

Процесс запуска бизнеса упрощен, но оформление лицензионных требований по-прежнему отнимает много времени. В целом, говорится в отчете, политическая нестабильность продолжает усугублять неопределенность в коммерческих сделках. Также отмечается, что украинский Трудовой кодекс устарел.

Говоря о свободе торговли, эксперты отмечают, что суммарная стоимость экспорта и импорта составляет 108% от ВВП при средней ставке пошлины в 2,1%. Конфликт с Россией мешает торговым и инвестиционным потокам, а данные госпредприятий искажают показатели. Украинская экономика страдает от отсутствия достаточной капитализации, а большое количество необслуживаемых кредитов тормозит банковскую систему.

