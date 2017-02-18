Новый источник омоложения

Очень яркий свет может уменьшать глубину морщин на лице человека.

К такому выводу пришли немецкие химики из Университета Ульма. Исследователи направили свет высокой интенсивности на морщины пациентов и выяснили, что уже через несколько недель их кожа “помолодела”.

Свет проникает в приповерхностные ткани и вызывает изменения молекулярной структуры воды на поверхности эластиновых волокон. Тем самым их эластичность повышается, возвращая коже прежний вид.



Исследование “МК” прокомментировал сотрудник Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН Роберт ХРАМОВ: “Несколько лет назад немецкие ученые представляли похожую программу термического пилинга при помощи лазера или ксеноновых импульсных ламп. Как и химический, он вызывает контролируемый ожог кожи лица. При этом уничтожаются старые клетки кожи, старый коллаген, и кожа становится заметно моложе. Отличие нового метода — в применении светодиодов.

health.sumy.ua