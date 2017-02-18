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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Новый источник омоложения
    Опубликовано: 2017-02-18 10:04:17

    Очень яркий свет может уменьшать глубину морщин на лице человека.
    К такому выводу пришли немецкие химики из Университета Ульма. Исследователи направили свет высокой интенсивности на морщины пациентов и выяснили, что уже через несколько недель их кожа “помолодела”.

    Свет проникает в приповерхностные ткани и вызывает изменения молекулярной структуры воды на поверхности эластиновых волокон. Тем самым их эластичность повышается, возвращая коже прежний вид.


    Исследование “МК” прокомментировал сотрудник Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН Роберт ХРАМОВ: “Несколько лет назад немецкие ученые представляли похожую программу термического пилинга при помощи лазера или ксеноновых импульсных ламп. Как и химический, он вызывает контролируемый ожог кожи лица. При этом уничтожаются старые клетки кожи, старый коллаген, и кожа становится заметно моложе. Отличие нового метода — в применении светодиодов.

    health.sumy.ua

     

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