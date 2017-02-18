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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Гликолевый пилинг: советы
    Опубликовано: 2017-02-18 13:24:24

    Широкий спектр применения, отсутствие ограничений по возрасту и противопоказаний делают гликолевый пилинг почти что универсальной процедурой, решающей большое колличество задач кожи.

    Самое необходимое, что при больших возможностях его использования в качестве косметической процедуры, гликолевый пилинг гораздо отличается от пилингов фенолом и трихлоруксусной кислотой собственной мягкостью, в последствии него не требуется восстановления и маскировки как в последствии этих видов обработки кожи лица. Он не дает сильной воспалительной реакции и длительного покраснения кожи, не накладывает ограничения по использованию косметики.


    В последствии процедуры гликолевого пилинга можно в тот же день выходить в свет, демонстрируя красивую чистую сияющую кожу лица.
    Гликолевая кислота относится к альфа-гидроксикислотам (alpha-hydroxy acid - АНА), в следствии этого процедуру называют по-всякому: гликолевый, АНА-пилинг, кислотный пилинг или же пилинг фруктовыми кислотами. Гликолевую кислоту используют в разной концентрации - от 35% до 70% Последняя - наиболее допускаемый уровень.
    Показаниями к проведению гликолевого пилинга являются:
    - гиперпигментация, застарелые пигментные пятна;
    - больной цвет лица;
    - мелкие рубцы в последствии угревой болезни;
    - сеточка морщин;
    - купероз (стабильное покраснение кожи);
    - растяжки;
    - подготовительный период к пластической операции или же лазерному воздействию на кожу;
    - период реабилитации в последствии агрессивных процедур;
    - утолщение рогового слоя кожи лица;
    - неровный рельеф кожи;
    - чрезмерно жирная кожа лица (происходит нормализация ph);
    - изящная сухая кожа, страдающая от недостатка коллагена и эластина в определенных зонах;
    - замедленное кровообращение.
    Пилинг гликолевой кислотой может применяться и без специальных показаний в качестве средства обновления эпидермиса.
    Лестный результат такого пилинга наблюдается за счет воздействия гликолевой кислоты, которая, проникая в кожу, открывает поры, устраняет комедоны (пробки), разглаживает поверхность, дает толчок для выработки собственного коллагена, эластина. В итоге морщины выталкиваются, поры стягиваются, а кожа обновляется.
    Существует легкий и серединный гликолевый пилинг, различающийся по концентрации кислоты в растворе. Легкий может применяться как профилактическая мера при жирной коже лица для нормализации жирового баланса, а еще как средство против закупорки пор, поскольку происходит процесс эксфолиации. Такой пилинг можно скорпулезно исполнять 1 раз в месяц. Серединный пилинг близок по действию к больше агрессивным косметическим процедурам. К такому виду пилинга можно прибегать раз в неделю, курсом в 3-5 процедур. Серединный пилинг оставляет покраснение кожи приблизительно на 1-2 часа. Через 3-5 дней в последствии процедуры пациент наблюдает очевидное улучшение состояния кожи лица.
    Сегодня даже гликолевый пилинг с 70% концентрацией для кожи абсолютно безопасен благодаря специальным компонентам в составе раствора, регулирующим глубину проникновения активных веществ в поверхность кожи. Разработанные по новейшим технологиям ингредиенты разрешают скорпулезно исполнять даже активный пилинг, поскольку они блокируют восприятие чувствительных рецепторов во время процедуры. Именно в следствии этого специального дискомфорта не ощущается, и раздражения, отека, ожога, зуда не наблюдается.
    Регулярное применения гликолевого пилинга замедляет процесс старения и, поэтому, отдаляет проведение больше агрессивных процедур по борьбе с возрастными изменениями.
    Особенностями гликолевого пилинга и его преимуществами перед другими методами поддержания красоты и молодости кожи являются:
    - безболезненность (будет лишь легкое пощипывание);
    - отсутствие ограничений по возрасту и состоянию кожи (для разного типа кожи и задач - разная интенсивность действия кислоты);
    - отсутствие периода реабилитации.
    Для каждого возраста рекомендуется разный курс и частота проведения пилинга гликолевой кислотой. В возрасте 25-30 лет довольно курса из 2-4 процедур раз в 10-14 дней. В больше зрелом возрасте - от 30 до 45 лет требуется до 6 процедур раз в 10-14 дней. И, в конце концов, в последствии 50 лет надо сделать 6-8 пилингов раз в 14 дней

    health.sumy.ua

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