Анемия у беременных: не дайте малышу задохнуться

Тема обеспечения железом беременных женщин вполне заслуживает того, чтобы сказать о ней несколько слов отдельно, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



В ходе беременности количество потребляемого организмом женщины железа резко увеличивается. А, следовательно, возрастает вероятность развития железодефицитной анемии.



Сегодня от 15 до 33% беременных женщин имеет значительно сниженный уровень гемоглобина. Очевидно, что анемия беременных чрезвычайно опасна, так как испытываемое малышом кислородное голодание неминуемо приведет к патологиям в его развитии.



Самой матери анемия так же грозит целым рядом осложнений, начиная поздним токсикозом и заканчивая сильными кровопотерями при родах.

Рассуждая об анемии беременных, следует сделать оговорку, что переизбыток различных микроэлементов, в том числе и железа, так же здоровья не прибавляет. А потому прежде чем принимать лекарства, следует убедиться, что анемия не носит нормальный физиологический характер.

Все дело в том, что во время беременности кровь становится более жидкой. Это явление носит название «деллюция» и необходимо для улучшения кровоснабжения плода. Показатель гемоглобина при этом в пересчете на литр может снижаться, но оставаться в рамках физиологической нормы. В данном случае для постановки диагноза «железодефицитная анемия» следует оценивать еще и уровень белков, необходимых для накопления и транспорта железа

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