7 вопросов о потрескавшихся губах

Нужно облизывать губы. Тогда уже, мол, они станут не сухими, а влажными. Это абсолютно неверно. Во-первых, влажные губы проворно обветриваются на холоде. Во-вторых, облизывая их, вы снимаете с губ все те масла, коие попадают туда с прилегающих мест. К тому же слюна содержит пищеварительные энзимы, не полезные для губ.

В случае если губы сухие, нужно пить более.



Верно. Эксперты рекомендуют в холодное время года пить по некоторое количество глотков воды каждую пару часов. И вообще, губы, как и кожу, нужно питать влагой изнутри. Может быть полезно тоже увлажнять воздух дома и в рабочем кабинете.

Солнце вредно для губ.



Верно. Причем в любое время года. В жару оно делает их подобными на кусок пергамента, на морозе и холоде они шелушатся, тем более нижняя губа. Пользуйтесь кремами и бальзамами для губ. Поскольку на губах кремы и бальзамы держатся дурно, смазывайте их по некоторое количество раз в день в последствии еды, питья. Можно использовать для этой цели и вазелин.

Несомненно поможет ли сухим губам помада?

В случае если она жирная, то да. Многие виды помады уже являются великолепным защитным средством. Это, естесственно, касается высококачественных губных помад. Они тоже предохраняют кожу губ от грязи и слюны.

Можно ли занести инфекцию в уголки рта?

Да. Трещины в уголках очень опасны, хотя многие не придают им значения и часто дотрагиваются до губ нечистыми руками. Для того, чтобы предотвратить инфекцию, нанесите на губы мазь с антибиотиками. Мази с гидрокортизоном имеют все шансы избавить от трещин, а вот от инфекции не спасут. Лучше всего исполнять чистоту.

Вредна ли зубная паста для губ?

Порой да. В каждом конкретном случае может быть и так, что пасты, жевательные резинки, сахар в конфетах, даже губная помада станут причиной потрескавшихся губ. Некоторые эксперты советуют игнорировать продуктов, содержащих корицу, а еще абразивные зубные пасты.

Можно ли делать маски для губ?

Надо. Причем самые различные. Протирайте, к примеру, губы льдом - они станут розовыми и блестящими. Порой чистые губы смазывайте медом - и пусть эта маска остается на губах до тех пор, пока вы ее не «съедите» А протирать губы любым фруктом ежедневно - вообще неплохая и полезная привычка. И главный совет: губы, как кожа и волосы, - показатель здоровья. В случае если вы заботитесь о нем, то это незамедлительно отразится на вашей внешности

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