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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Уроки физкультуры неэффективны против детского ожирения и гипертонии
    Опубликовано: 2017-02-17 18:44:52

    Уроки физкультуры оказывают положительное воздействие на здоровье школьников, хотя и не позволяет быстро снизить вес детей и предотвратить ожирение, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Канадские специалисты Университета МакМастер в Онтарио оценили эффективность школьных программ физической активности в Австралии, Южной и Северной Америке и Европе и заметили, что физкультура улучшает самочувствие и понижает уровни холестерина в крови, но имеет мало влияния на вес и артериальное давление детей. Кроме того, благодаря увеличению часов физкультуры в школе ученики стали меньше времени проводить у телевизора и больше гулять.

    Увеличение продолжительности еженедельных занятий физическими упражнениями в целом укрепляло защитные функции организма детей и подростков и сводило к минимуму риск приобретения хронических заболеваний, прививая здоровые привычки. Тем не менее врачи заключили, что одних школьных уроков недостаточно, чтобы предупредить ожирение и преждевременную гипертонию.

    Согласно данным терапевтом, недостаточная физическая деятельность является одним из ключевых факторов, приводящих к ежегодной смерти 1,9 млн. человек и ответственной за почти четверть всех случаев ишемической болезни сердца. Дети с избыточным весом имеют такой же риск развития сердечных проблем, как и взрослые.

    health.sumy.ua

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