Лак для ногтей

Лак для ногтей придает образу законченность: выделяет изюминку или же подчеркивает классический образ. Сегодня цветовая гамма лаков для ногтей не знает границ, на прилавках магазинов нас встречает красная классика, романтичный перламутр, нахальные блестки или же модные темные оттенки. К счастью миновали те дни, когда лак мог вызвать пожелтение ногтей, расслоение, ломкость в следствии чрезмерно едких составляющих.



Современные производители лаков не столько заботятся о красоте наших ногтей, поставляя нам оттенки в соответствии с модными тенденциями. Сейчас мы можем приобрести лак с витаминами, который будет следить за состоянием наших ногтей, мешаю расслоению, потере блеска. По своим функциям лак не просто придает ногтю определенные цвет, он может меняться, по разному выглядить в темноте и при свете, при разной температуре.

Лаки для ногтей содержать следующие компоненты, по коим и определяется его качество:



- нитрат целлюлозы, который образует лаковую пленку; - пластичный компонент, который определяет эластичность пленки; - смолы, улучшающие сияние и клейкость лака; - красители; - поглотитель ультрафиолета, защищающий от выгорания на солнце; - питательные вещества.



Качественный лак хранится минимум полгода, но все-таки имеет срок годности. Некоторые разбавляют засохший лак. Действительно это кратковременная мера, которая может помочь на 2-3 применения, но потом лаком все точно также невозможно будет пользоваться - он будет ложиться комочками, пузырьками. Для того, чтобы избежать этого противного явления, лучше пользоваться мини-лаками в небольших флакончиках, коие расходуются всецело за короткое время и не успевают засыхать.

Цвет лака, который будет на ногтях порой можно квалифицировать по цвету во флаконе или же мазком на белой бумаге - его можно увидеть непосредственно на ногте.

Качество лака квалифицировать очень просто. Надо вытащить кисточку и подержать ее в вертикальном положении. В случае если через 5 секунд капля лака не упадет - лак чрезмерно густой и, наверное, будет дурно ложиться на ноготь.

Перед нанесением лака каждый раз флакончик надо встряхивать, поскольку находясь в состоянии покоя, лак разделяется на некоторое количество слоев. Хорошо, в случае если во флаконе лака будут микс-шарики, коие размешивают его. Перед нанесением лака надо хорошо очистить ноготь и обезжирить его, тогда уже покрытие лучше ляжет и будет больше долговечным.

Виды лаков для ногтей:

- Обыкновенный. Этим лаком ногти покрываются в 2 слоя. Исключения - очень темные оттенки - в 1, очень светлые - в 3. Очень известный и очень известный вид лака.

- Прозрачный. Лак основа или же завершающее покрытие. Он придает ногтям сияние, улучшает сцепление цветного лака с ногтевой пластиной, укрепляет ноготь, предотвращая ломкость.

- Перламутровый. Очень стойкий лак с характерным перламутровым отливом. Этот лак имеет видимую структуру, в следствии этого наносить его нужно очень ровно, строго по линии роста ногтя.

- Лак-основа. Выравнивает поверхность ногтя.

- Экспресс-лак. Сохнет за 1 минуту.

- С блестками. Содержит блестки разной формы и величины.

- Матовый. Не имеет глянцевого или же перламутрового блеска. Обыкновенно очень плотный, наноситься может в 1 слой.

- Укрепляющий. Наносится в качестве заключительного слоя, укрепляет поверхность ногтя за счет содержания шелковых волокон, кератина.

- Горький. Отбивает привычку грызть ногти своим горьким вкусом.

- Гипоаллергенный. Не содержит компонентов, на коие может возникнуть аллергия. Его можно купить в аптеке.

- Хамалеон. Меняет оттенок в зависимости от угла зрения.

- Температурный. Меняет цвет в зависимости от температуры, которая действует на ноготь.

- Пилл-офф-лак. Снимается с поверхности единой пленкой.

- Dance Legend. Такие лаки применяются завсегдатаями ночных клубов, где они ярко проявляются при ультрафиолетовом освещении.

- Слюдяной. Содержит крупные пигменты.

- Крем-лак. Включает нерастворимые густые вещества, что широко применяется в нейл-арте.

- Лак для рисования. Такие лаки применяются для рисования на ногтях, и обыкновенно они входят в состав особых наборов для нейл-арта.

Лучше не гнаться за дешевизной и покупать качественный лак, который будет ухаживать за ногтями и прослужит дольше

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