Мужская красота: чем побалуют руки в салоне красоты

Далеко не каждый может назвать себя завсегдатаем салонов красоты, но это только пока. Типичный мужской маникюр, как и все на свете, развивается. Что же сегодня могут предложить в салоне по уходу за твоими руками?

В основе гигиенического маникюра лежит общеизвестная технология:



удаление кутикулы (кожицы у основания ногтя)

обработка ногтевого валика (кожи по бокам пальцев)

полировка ногтевой пластины и придание ей желаемой формы.

На сегодняшний день существует три основные разновидности гигиенического маникюра: классический (обрезной), европейский (необрезной) и аппаратный. Не так давно появился и четвертый вариант — SPA-маникюр. Профессионалы все эти виды подразделяют на две группы по способу размягчения и удаления кутикулы — «сухой» и «мокрый».



Классический маникюр

Он же «мокрый» или обрезной, наиболее распространенный вид, который предложат в каждом салоне. Отличие данной процедуры от других заключается в том, что после опиливания и придания ногтям формы руки замачиваются в специальном растворе, который размягчает кутикулу, подготавливая ее к удалению, и оказывает успокаивающее и расслабляющее воздействие на кожу рук в целом.

омпоненты раствора могут варьироваться в зависимости от уровня салона и стоимости процедуры. Как самый простой вариант в ванночку может быть налит обычный водный раствор питьевой соды или морской соли (но самый простой не значит плохой — соль, особенно морская, чрезвычайно полезна для ногтей), некоторые салоны могут предложить и более изысканные наполнители. После ванночки размякшую кутикулу удаляют при помощи специальных щипчиков. В заключение на кутикулу обычно наносится питательное масло, которое легкими массажными движениями втирается в кожу вокруг ногтя и распределяет по всей ногтевой пластине.

Европейский необрезной

Европейский маникюр пришел в наши салоны из Европы. После подпиливания ногтей на кутикулу наносят специальный препарат, в состав которого входят молочные и фруктовые кислоты. Через несколько минут омертвевшие клетки кожи удаляются при помощи палочки из апельсинового дерева или самшита. Обычно этот вид маникюра не подразумевает «водных процедур», но, по усмотрению мастера, кожу рук можно распарить напоследок в теплой ванночке. Оканчивается процедура так же, как и классический вариант, — нанесением масла и легким массажем пальцев. Если ты только недавно попробовал этот вид маникюра (а до этого постоянно практиковал обрезной), то, скорее всего, руки станут безупречными только после 6-7 сеансов. Иногда, чтобы ускорить процесс, специалисты комбинируют два метода — в основном используют растворитель и палочку, но заусенцы удаляют при помощи щипцов.

Сравним эти два пока наиболее популярных в нашей стране метода ухода за ногтями, между которыми нам, наверное, чаще всего приходится выбирать и принимать решение.

Классический или обрезной маникюр:

Плюсы:

наиболее быстрый и простой метод, а также для многих — привычный, а ведь нам тяжело расставаться с привычками;

если руки сильно запущены, то это единственно приемлемый метод;



Минусы:

велика вероятность травмирования кутикулы и, как следствие, занесения какой-либо инфекции;

при не слишком точной работе мастера после процедуры не исключено появление заусенцев;

Любопытно, что, несмотря на все эти сложности, обрезной маникюр по старинке продолжает занимать лидирующие позиции.



Европейский или необрезной маникюр:

Плюсы:

намного менее опасным, чем классический — возможность занесения инфекции практически исключается, благодаря отсутствию режущих инструментов;

удаление кутикулы без использования щипчиков или ножниц — и, как следствие, бескровность и безболезненность;

Минусы:

к сожалению, подходит далеко не всем — сильно огрубевшую кожу таким способом не удалишь;

процедура может стать реальным решением проблемы лишь для обладателей тонкой мягкой кожи или для тех, кто посещает салон регулярно.



Аппаратный маникюр

Мастер аппаратного маникюра должен столь же виртуозно владеть техникой, как и мастер классического. Эта процедура всегда выполняется только на сухой коже. Орудиями для работы в данном случае служат различные быстро вращающиеся на конце аппарата шлифовальные насадки. С их помощью мастер выполняет все необходимые для гигиенического маникюра операции. Интересно, что, хотя в области педикюра аппаратный метод очень популярен, ухаживать таким образом за руками рекомендуют далеко не все специалисты. Впрочем, многие из них просто исключают эту процедуру из числа самостоятельных видов маникюра и говорят о ней только, имея в виду вспомогательные операции при обработке ногтей (исправления формы, выравнивания поверхности ногтевой пластины).

SPA-маникюр

Самая приятная разновидность гигиенического ухода за ногтями, которая принесет не только пользу, но и массу удовольствия, — SPA-маникюр. Чтобы «испытать» эту процедуру, нужно располагать временем, так как продлится она около двух часов! Подробно описать ее ход практически невозможно по причине отсутствия каких-либо четких правил ее проведения. Поскольку основной смысл SPA-маникюра заключается в том, чтобы, приводя руки человека в порядок, одновременно привести его самого в благостное расположение духа. Каждый салон старается изощряться как может, чтобы предложить клиентам свою собственную уникальную систему.

Обычно SPA-уход подразумевает не только обработку ногтей, но и пилинг, и питательные маски для кожи рук, а также массаж до локтя. Более подробно о том, что кроется за таинственным понятием SPA-маникюр, лучше узнавать в каждом конкретном салоне. С уверенностью можно сказать одно: если мастер знает свое дело, клиент выйдет после процедуры не только с красивыми руками, но еще довольным и отдохнувшим. Единственный минус, к которому стоит быть готовым заранее, это высокая цена.

Салоны все чаще предлагают удивительные процедуры SPA-маникюра с применением пищевых продуктов, которые обладают мощным биологическим и косметическим действием. В ход идут шоколад и молоко, сахар и соль, мед и даже обычный чай.

«Запечатывание» ногтей

Иногда специалисты рекомендуют дополнить маникюр процедурой «запечатывания» ногтей, во время которой в ноготь после шлифовки втирается питательный крем с витаминами, протеинами или специальные частички минерала, а затем масло, придающее ногтям здоровый блеск. После такой обработки ногти не нуждаются в защитном покрытии, но по желанию клиента на них может быть нанесен лак. «Запечатывание» — своего рода интенсивная терапия, особенно полезная людям с проблемными ногтями, поскольку «запечатанные» питательные вещества остаются в ногтевой пластине в течение двух недель и предохраняют ее от расслаивания и пересыхания. Эта процедура хорошо укрепляет ногти и стимулирует их рост

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