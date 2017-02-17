Как похудеть за один день

Всем давно известно, что для того чтобы хорошо выглядеть, надо регулярно посещать тренажерный зал, соблюдать диету, вести здоровый образ жизни. Получается это далеко не у всех, и многие с этим мирятся. Однако когда дело доходит до вечеринки, то тут уж каждая девушка хочет показать себя исключительно с лучшей стороны, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Опросы общественного мнения показали, что из внешних недостатков большинство представительниц прекрасного пола озабочены, прежде всего, излишней полнотой. Бороться с ней можно — существует множество различных диет и оздоровительных программ, направленных на снижение веса, но что делать, если до вечеринки остался один день?



Не стоит отчаиваться. Сегодня на помощь всем тем, кто оказался в столь затруднительной ситуации, приходят звезды шоу-бизнеса со своими бесценными советами о том, как похудеть за один день и уже к вечеру быть в центре внимания на любой вечеринке.

За день до вечеринки вы можете сделать свой живот плоским, если сократите содержание жидкости в организме, советует известная певица Мерайя Керри. Вы можете либо просто употреблять меньше жидкости, либо приобрести в аптеке специальные препараты на основе морских солей и водорослей, которые снижают содержание жидкости в организме. На следующий день, однако, не рекомендуется употреблять много воды, соли и сахара. Это может негативно сказаться на вашем здоровье.

Виктория Бэкхем советует воспользоваться загаром. Необходимо нанести тонкий слой автозагара на те места, которые вы хотите скрыть. Если сделать все правильно, то создастся впечатление, что у вас там мышцы, а не жир. Однако, чтобы не получилось хуже, Виктория советует обратиться в специальный салон, где решением вашей проблемы займутся профессионалы.

Визажисты многих знаменитостей говорят, что многие недостатки вашего тела можно исправить при помощи макияжа. Увеличив выразительность глаз, губ и скул, можно создать иллюзию утонченного лица. Если все сделать правильно, то взоры многих будут обращены на ваше лицо, а не на тело.

Бриджит Джонс советует поддевать плотно облегающие эластичные шорты. Этому она научилась у своей бабушки. Их можно приобрести в аптеке или спортивном магазине. «Хорошие эластичные шорты сделают вас стройнее без диет и вреда для здоровья», — говорит Джонс.

Следите за осанкой. В этом ничего нового нет, однако правильная осанка «сделает» вас выше на 2-3 сантиметра, а значит, стройнее. Стилисты рекомендуют ровно держать голову над широко расправленными плечами. Подбородок должен быть слегка приподнят. Ничего сложного в этом нет, единственная трудность заключается в том, чтобы сделать правильную осанку своей привычкой

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