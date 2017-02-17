Здоровые волосы в 30

Период, связанный с рождением ребенка. Для большинства женщин – это активный репродуктивный период, поскольку на него приходится рождение, в случае если не первого, то второго или же третьего ребенка. Беременность, роды и грудное вскармливание по-всякому оказывают большое влияние на волосы.

Гормональные перемены в организме во время беременности в комплексе с приемом особых витаминов для беременных имеют все шансы вызывать больше активный рост волос и увеличивать их густоту. Впрочем, спустя некоторое время в последствии родов, может наблюдаться сильное выпадение. В принципе, это нормально, поскольку происходит возврат к тому, что вы имели до беременности. Персональные особенности каждой женщины, а еще история окрашивания волос до беременности вносят перемены в это общее правило.



Помимо такого, кормление грудью порой приводит к ухудшению структуры волос. Тут тоже все индивидуально.

В период, связанный с вынашиванием ребенка и кормлением грудью, рекомендуется не увлекаться различными пенками, гелями, муссами и лаками для волос, поскольку эти средства имеют все шансы утяжелять и высушивать волос. При мытье головы не забывайте массировать кожу на протяжении 5 минут, поскольку это улучшает кровообращение, а, значит, и питание волосяной луковицы.



Достаточный уровень железа в организме. Женскому организму очень важно более железа, поскольку во время менструации происходит его потеря. В среднем, даме очень важно 28 мг. железа каждый день. Изъян железа является одним из основопологающих факторов, отвечающих за изящные волосы в 30 лет. Этот фактор является лидирующим в данном возрасте.

Проверить содержание железа можно, сдав особый анализ крови.

Стресс вредит здоровью волос. В нормальном состоянии активными являются возле 90% волосяных луковиц, 10% находятся в спящем режиме. В случае если организм подвергается длительному воздействию стресса, то активными остаются только 60% волосяных луковиц. Самое позорное заключается в том, что последствия стресса имеют все шансы проявиться не незамедлительно, а через год, вызвав резкое и сильное выпадение волос.

Бороться со стрессом можно различными методами: от всевозможных техник релаксации – до занятий спортом, от посещения салонов красоты – до работы в саду. Можно тоже радикально скорректировать темп и ритм жизни

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