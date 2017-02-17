Еда укрепляет память

Как ни странно, среди продуктов, полезных для мозга, обычная белокочанная капуста. Ее сок отлично предохраняет от развития тяжелой болезни Альцгеймера. Той самой, от которой, к примеру, страдал и умер бывший американский президент Рональд Рейган.



Много изумительных свойств и у свеклы. Причем нужные для памяти вещества есть и в корнеплоде, и в листьях. В этом списке самых полезных продуктов есть клюква. Ягодка отвечает за свободное, бесперебойное снабжение мозга кровью. В ней масса отменных антиоксидантов.



Чтобы не напрасно скрипеть извилинами, надо регулярно, не реже одного раза в неделю, есть жирную рыбу. Подойдет и лосось, и сардины, и селедка. В них есть кислоты, которые расщепляют вредные ферменты.

Ну, и, наконец, зелень. Она замедляет старение нервной системы и делает мозг более восприимчивым к новой информации.



medicus.ru