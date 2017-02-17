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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Еда укрепляет память
    Опубликовано: 2017-02-17 13:24:26

    Как ни странно, среди продуктов, полезных для мозга, обычная белокочанная капуста. Ее сок отлично предохраняет от развития тяжелой болезни Альцгеймера. Той самой, от которой, к примеру, страдал и умер бывший американский президент Рональд Рейган.


    Много изумительных свойств и у свеклы. Причем нужные для памяти вещества есть и в корнеплоде, и в листьях. В этом списке самых полезных продуктов есть клюква. Ягодка отвечает за свободное, бесперебойное снабжение мозга кровью. В ней масса отменных антиоксидантов.


    Чтобы не напрасно скрипеть извилинами, надо регулярно, не реже одного раза в неделю, есть жирную рыбу. Подойдет и лосось, и сардины, и селедка. В них есть кислоты, которые расщепляют вредные ферменты.
    Ну, и, наконец, зелень. Она замедляет старение нервной системы и делает мозг более восприимчивым к новой информации.

    medicus.ru

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