Переизбыток ДНК опасен для здоровья

Все знают, что ДНК — основа жизни. Однако, как показало недавнее исследование биохимика Сигекадзу Нагата (Shigekazu Nagata) из медицинского колледжа университета Осаки (Osaka University Medical School), эти важные молекулы могут быть токсичными для организма!



Молекулы ДНК играют очень серьёзную роль в существовании организма, однако нельзя сказать, что они необходимы всегда и везде. К примеру, созревшие красные кровяные тельца сразу же избавляются от неё. Не нужна ДНК, разумеется, и умирающим клеткам.



В результате этих процессов ДНК высвобождается в тело, но вскоре её «подбирают» макрофаги (клетки — «сборщики мусора») и разрушают до простых составляющих. Однако Нагата заметил, что если вдруг макрофаги «забастуют», это приведёт к неожиданным последствиям.



Вместе с коллегами он провёл эксперимент, в котором использовали мышей, генетически модифицированных таким образом, что их макрофаги не могли производить энзим ДНКазу II, за счёт которого и происходит разрушение высвобожденных избыточных молекул ДНК.

Учёные были очень удивлены, когда обнаружили, что у этих мышей развиваются симптомы, как при ревматоидном артрите у человека. Суставы оказались воспалёнными, а внутри них исследователи нашли молекулы ТНФ-а — пептида, отвечающего за включение противовоспалительного процесса.

Биологи сделали предположение о том, что избыточная ДНК-нагрузка стимулирует макрофаги к вырабатыванию этого пептида. Чтобы проверить свою догадку, биологи блокировали его активность (это один из методов лечения ревматоидного артрита), в результате чего симптомы значительно ослабли.

По словам Нагаты, возможной причиной ревматоидного артрита у людей может быть нарушение работы макрофагов по уничтожение избыточных ДНК, а значит, должны разрабатываться соответствующие новые методы лечения. Для борьбы с этим заболеванием сейчас часто используются средства на основе блокаторов ТНФ-а. Но данный метод помогает лишь трети пациентов и повышает вероятность других серьёзных заболеваний.

Комментируя эту работу, профессор Гари Файрстайн (Gary S. Firestein) из университета Калифорнии в Сан-Диего (University of California, San Diego) назвал её «интригующей и, похоже, очень важной». Впрочем, он добавил, что перед разработкой новых лекарственных препаратов идею опыта ещё нужно проверять применительно к людям.



medicus.ru